El PSOE cae pero mantiene 10 puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS

Los populares recuperan el 2,6% de los votos respecto al barómetro de octubre y logran distanciarse de Vox

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:52

El PSOE cae 2,2 puntos en un mes hasta el 32,6% de los votos, pero sigue manteniendo una amplia ventaja sobre el PP, ... según el barómetro de Noviembre del Centro de Investigaciones Soicológicas (CIS). Los de Alberto Núñez Feijóo obtendrían el 22,4% de los apoyos de celebrarse hoy las elecciones generales y se distancian de Vox 3,6 puntos, pese a la continua subida en intención de voto de la formación de Santiago Abascal que se sitúa en el 18,8% de los sufragios frente al 17,7% de octubre.

