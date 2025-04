El CIS vuelve a dar la victoria electoral al PSOE con Junts y ERC empatados El 71% de los sondeados no está satisfecho con el resultado electoral y un tercio preferiría que se repitieran los comicios

Cristina Cándido Jueves, 21 de septiembre 2023, 14:21

El PSOE ganaría hoy las elecciones legislativas con el 33,5% de los votos frente al 31,7% que obtendría el PP, según el último CIS. El primer sondeo con estimación de voto que publica el instituto que dirige José Félix Tezanos desde el 13 de julio –diez días antes de las generales–, y tras ser el único que no acertó con la victoria del PP, refuerza el apoyo hacia el bipartidismo en plena polémica por la amnistía y a las puertas del debate de investidura del candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la próxima semana.

Los partidos que lideran Santiago Abascal y Yolanda Díaz volverían a disputarse la tercera plaza con una ligera ventaja para los segundos, con un 11,9%. Eso sí, este porcentaje cae respecto a la encuesta preelectoral y el propio resultado del 23-J, mientras que la formación de extrema derecha lograría un 11,1%.

En paralelo y con su pulso por el protagonismo de la investidura como telón de fondo, Junts y ERC empatarían con un 1,7% –aunque el partido de Carles Puigdemont cosecharía un mejor resultado que en las generales y los de Junqueras perderían casi dos puntos porcentuales–, mientras que Bildu volvería a superar al PNV.

Si bien Pedro Sánchez es, con el 29,7%, el líder político que los sondeados preferirían como presidente del Gobierno frente al 20,7% que se inclina por Feijóo, lo cierto es que siete de cada diez encuestados no está satisfecho con el resultado que arrojaron las urnas el 23-J y un tercio preferiría que se repitieran los comicios. Eso sí, a la pregunta de a qué partido votarían en caso de que se convocaran nuevas elecciones, el 26,6% de los participantes responde que al PSOE, el 22,8% al PP, el 12,2% a Sumar y el 6,7% a Vox.

De los que se abstuvieron de votar, un 23,9% justifica su decisión en que no le inspiraba confianza ningún partido o político, un 13,1% no se sentía representado por ninguna candidatura y un 10,7% asegura no creer en la política. En todo caso, de convocarse elecciones ahora, siete de cada diez irían votar con toda seguridad.