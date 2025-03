El PSOE abre expediente a Lambán por no avalar la amnistía

El PSOE «abrirá expediente» al aún secretario general de los socialistas en Aragón y senador, Javier Lambán, tras ausentarse este martes de la Cámara alta ... en la votación en la que el PP desplegó su mayoría absoluta para vetar la proposición de ley de amnistía que ahora volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Lambán, el único barón territorial crítico con la norma que exculpará el 'procés' junto a Emiliano Garcia-Page, está en retirada tras haber perdido el Gobierno autonómico.

La medida disciplinaria la adelantó este miércoles el portavoz de los socialistas en el Senado y cabeza del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien desveló en RNE que su homólogo aragonés llevaba «bastantes sesiones plenarias sin poder asistir al Senado por cuestiones ligadas a su salud», aunque fue el propio Lambán el que le transmitió que no había participado en la votación porque no respaldaba la iniciativa legal en beneficio de los implicados en el 'procés'. No obsante, tampoco quería oponerse a la decisión del PSOE.

Espadas argumentó que estas situaciones de disidencia «están escritas y reguladas por parte de los grupos en el Congreso y el Senado» y que «se seguirá ese proceso que estatutariamente está previsto», recalcó. El portavoz de los socialistas limitó la discrepancia a un caso aislado. «(Lambán) fue la única persona que no participó, el resto del grupo obviamente lo hizo con la votación por la que rechazamos el veto que planteaba el PP», justificó, al tiempo que recordó que no es la primera vez que en el grupo parlamentario se producen divergencias. «La dificultad la tiene ahora mismo él con nosotros para ser coherente con la posición común que debemos tener todos en un tema muy importante», señaló.

Tras conocerse el choque entre Lambán y la ejecutiva, García-Page recordó que él mismo mantiene también un disenso «bastante palpable en lo estratégico y en lo ideológico» contra la amnistía. El barón castellanomanchego evitó criticar abiertamente el expediente a Lambán, asumiendo que «la aplicación de la normativa es lo habitual en los grupos parlamentarios», pero sí le brindó su apoyopersonal.

«Me considero amigo de Javier Lambán. Le respeto muchísimo intelectual y políticamente y respeto su decisión. No quiero interferir en lo que pueda hacer la ejecutiva federal, no es mi papel interferir», esquivó. Para el PP, el expediente es un «aviso a navegantes a todos los diputados de la bancada socialista que tendrán que levantar ese veto» en el Congreso, denunció Cuca Gamarra.

Poca sintonía entre Lambán y Ferraz

Los desencuentros entre el expresidente de Aragón y Ferraz se han ido acumulando en los últimos meses. Primero, a cuenta de la amnistía y, más recientemente, por la elaboración de la listas del PSOE para las elecciones europeas. Hace dos semanas el exdirigente socialista censuró a la dirección nacional por excluir de las listas europeas a la actual eurodiputada aragonesa Isabel García en favor de Rosa Serrano, la senadora por Huesca y exdelegada del Gobierno, candidata afín a Pedro Sánchez y a la ministra Pilar Alegría. «La militancia ha sido humillada», denunció en la red social X.

El caso de Lambán no es anecdótico. Las decisiones que Sánchez está adoptando respecto a Cataluña y los líderes independentistas propiciaron la expulsión de Nicolás Redondo Terreros, histórico sindicalista y dirigente socialista, en septiembre por su «reiterado menosprecio a las siglas» del partido y tras pronunciarse contra una posible amnistía en medio de los contactos entre el PSOE, Junts y ERC para propiciar la investidura de Sánchez.