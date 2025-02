El PSOE abre expediente a Carmen Calvo por romper la disciplina de voto

Cristina Vallejo Viernes, 23 de diciembre 2022, 15:14 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

La Constitución establece que el voto de los diputados es personal, pero los partidos políticos en sus estatutos sí protegen en general la disciplina de su grupo parlamentario, aunque en determinadas ocasiones dan libertad de voto, sobre todo en cuestiones morales o de conciencia.

El Partido Socialista en particular contempla la disciplina de voto y prevé, además, la posible apertura de expedientes a quienes la violen. Este jueves, Carmen Calvo rompió el bloque del grupo parlamentario socialista a favor de la ley trans y se abstuvo en su votación a la norma en el Congreso de los Diputados. Y este viernes se ha confirmado que el PSOE ha abierto expediente sancionador a la exvicepresidenta del Gobierno. La diputada socialista y presidenta de la Comisión de Igualdad podría sufrir una multa de 600 euros, la máxima que establece el reglamento del partido en estos casos. La decisión final podría durar semanas.

Carmen Calvo no ha sido la única diputada socialista que ha roto la disciplina de voto. Hace poco más de un año, Odón Elorza incurrió en esta misma práctica al votar en contra de la elección de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para ser magistrado del Tribunal Constitucional, en el marco del acuerdo alcanzado entre los populares y el Ejecutivo. En ese caso, el expediente que el partido abrió contra el exalcalde de San Sebastián se saldó con la imposición de la sanción máxima, una multa de 600 euros. Elorza argumentó en su día que su voto en contra de la designación de Arnaldo se debía a que consideraba que éste no reunía unas características mínimas que garantizaran un ejercicio del cargo con imparcialidad. No fue la única vez que el diputado vasco ha roto la disciplina de partido: también lo hizo en 2014 cuando se votó la ley de abdicación en el Congreso. Pero en ese caso no sufrió sanción porque el expediente lo abrió la ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya había sido relevada. Aunque la ocasión en que el reincidente Olorza rompió la disciplina de voto fue cuando votó 'no' a la investidura de Mariano Rajoy en 2016. Entonces sí se le impuso la multa de 600 euros.

La exvicepresidenta del Gobierno explicó este jueves que se había abstenido en la votación de la ley trans porque, si bien está de acuerdo con que exista una ley, no comparte el contenido de la que se aprobó ayer en el Congreso. Justificó no haber votado en contra porque tampoco coincide con las posiciones de la derecha, a la que atribuye que «no están nunca para proteger a estos colectivos».

Asimismo, Calvo, ante la posibilidad de una sanción, expresó que «siempre» asume las consecuencias de sus actos.

La dirección del grupo parlamentario socialista designará ahora un instructor para estudiar el caso y valorará, entre otras cosas, el contexto político, la trascendencia de la votación y también se atenderá a las explicaciones de Carmen Calvo. Al final, en un proceso que puede durar meses, se establecerá la sanción.