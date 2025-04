El 'procés' contagia la política española

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado una amnistía que pretende legalizar el olvido de las causas judiciales por el 'procés' independentista desatando una ... tormenta en la política nacional que se ha contaminado con los efectos divisivos de aquella intentona de ruptura de Cataluña con la España constitucional. Y hay paralelismos, buscados o involuntarios.

1 La verdad oculta

El 'procés' sedujo a miles de catalanes con la promesa de una independencia exprés e indolora, que se vendía como realizable en 18 meses. La realidad era más prosaica: ERC y Junts pugnaban por la hegemonía del soberanismo. Los líderes del nacionalismo nunca han confesado sus intenciones reales, aunque algunos, como Clara Ponsatí, han confesado que iban de farol. Pedro Sánchez promete ahora restaurar la convivencia y resolver el conflicto catalán. Empezó con los indultos y la derogación de la sedición y continúa con la amnistía y el pacto con ERC y Junts. Lo cierto es que el PSOE necesita los siete escaños de Junts.

2 Parlamento partido

El Parlamento catalán se partió en dos el 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando los independentistas aprobaron las leyes de desconexión: la del referéndum y la de transitoriedad jurídica. La misma imagen, la de un hemiciclo quebrado en dos bloques, cristalizará el día que se vote la amnistía en el Congreso. El Constitucional anuló las leyes de la desconexión. Está por ver el futuro legal de la amnistía.

3 Sociedad dividida

El 'procés' partió en dos también a la sociedad catalana. Amigos de toda la vida dejaron de hablarse por culpa de la tensión política. El borrado de los pleitos por el amago separatista y el resto de los pactos de Sánchez han polarizado a la sociedad española. Vuelven las dos Españas, como las dos Cataluñas, aunque las encuestas apuntan a un rechazo mayoritario de la amnistía.

4 Golpe de Estado

El PP, por boca de José María Aznar, y Vox han acusado al Gobierno de protagonizar un golpe de Estado con la ley de amnistía. Se rompe el Estado de derecho, según los populares. En 2017, se acusó a Puigdemont y Junqueras de dar un golpe con el referéndum y la declaración de independencia. Los secesionistas calificaron igual la aplicación del 155 de la Constitución que suspendió el autogobierno.

5 Desobediencia

El independentismo llamaba a sus dirigentes a desobedecer las sentencias judiciales y las resoluciones del Constitucional. Desobedecer era el mantra político del 'procés'. Puigdemont se mofó de las notificaciones que recibió del TC y posó en una foto con cinco de ellas, como si fueran trofeos de caza. Vox llama ahora al PP a la desobediencia institucional para que el Senado impida tramitar la ley de amnistía. Los populares se niegan. Hay voces que instan incluso al Rey a desobedecer y no firmar la norma cuando sea aprobada.

6 Grandes movilizaciones

El 'procés' estuvo marcado por las grandes protestas del 11-S organizadas por la ANC. Cientos de miles de personas se manifestaron reclamando la secesión en las Diadas. El PP ha salido de forma masiva a la calle contra la amnistía, en diferentes puntos de España, pero en Madrid de forma más masiva. Como en 2017, se escucha el concepto de movilización permanente.

7 Algaradas

Barcelona estuvo en llamas tras las sentencias del Supremo contra los líderes del 'procés' en octubre de 2019. Fue casi un mes, en el que la plaza Urquinaona se convirtió en un campo de batalla entre manifestantes y antidisturbios. Saboteadores ultras también ha protagonizado en las últimas semanas protestas violentas frente a la sede socialista en Madrid, en la calle Ferraz, contra Sánchez y contra la amnistía.

8 Plebiscitarias

Artur Mas, al ver que la consulta soberanista de 2014 no fue efectiva, intentó convertir las elecciones de 2015 en un plebiscito sobre la secesión. El PP plantea ahora las elecciones europeas como un plebiscito sobre la amnistía y los acuerdos del presidente.

9 Internacionalizar el conflicto

Fue una máxima de los líderes del 'procés': intentar que su causa tuviera eco exterior. Nunca obtuvieron apoyos institucionales de peso. Más tarde, la internacionalización consistió en llevar a la justicia española a los tribunales europeos. El PP busca ahora internacionalizar el rechazo a la amnistía. Ya ha impulsado un debate en el Parlamento europeo. Y el líder del PPE, Manfred Weber, ha pedido a la Comisión una reacción contra la ley.

10 'No surrender'

Ha sido el lema de Puigdemont durante seis años de fuga en Waterloo. La canción de Bruce Springsteen sonaba en los mítines de Junts, llamando a no rendirse. Hoy, y mientras Sánchez incide en que no va a capitular y que su Gobierno durará cuatro años, el PP ha cubierto su fachada de Génova con el lema 'España no se rinde'. Y en sus protestas contra la amnistía se escucha el 'People have the power' de Patti Smith. El nacionalismo también pedía todo el poder para el pueblo catalán. El PSOE, proclamó el hoy ministro Óscar Puente en su intervención en la investidura de Feijóo, es de «sus militantes, del pueblo».