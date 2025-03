Gobierno y ERC enfrían la urgencia de la próxima mesa de diálogo Los republicanos insisten en amenazar con que no renuncian a ninguna vía para alcanzar la república, mientras Junts carga con todo contra la mesa de diálogo

Cristian Reino Barcelona Lunes, 10 de enero 2022, 14:41 | Actualizado 18:43h.

La celebración de la próxima reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña, entre el Gobierno central y la Generalitat, sigue en el aire. El presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, aseguró este lunes en la Cadena Ser que existen otras prioridades antes que fijar la fecha del encuentro, que en un principio estaba prevista para el mes de enero.

ERC evitó entrar en el cuerpo a cuerpo y no se movió un ápice de la posición que había mantenido estas últimas semanas. Esquerra aseguraba hasta la fecha que la cita debía celebrarse a principios de año. En cambio, los republicanos antepusieron este lunes los progresos en el contenido de las conversaciones al debate sobre la fecha. «Más importante que el cuándo es que haya avances», afirmó Marta Vilalta, de ERC.

ERC sitúa 2022 como el año en que se debe «comenzar a desencallar el conflicto». «Es necesario que haya concreciones» y un «principio de acuerdo», dijo Vilalta, después de que Sánchez evitara fijar la fecha del encuentro y enfriara la mesa, aduciendo que las instituciones están ahora centradas en cuestiones más urgentes como la pandemia. Sánchez, eso sí, garantizó que este año habrá más de una reunión y espera que haya avances.

Esquerra respondió de manera templada a los planes del presidente del Gobierno, aunque insistió en advertir de que no se quedará de «brazos cruzados» si el diálogo no empieza dar frutos. Los republicanos reiteraron su apuesta por la vía dialogada, pero avisando de que no renunciarán a la independencia y que para alcanzar la república a través de un referéndum hay otras vías, que son «complementarias». Esta es la tesis que defenderá mañana Pere Aragonès en una conferencia en Madrid.

La mesa marca también las tortuosas relaciones entre ERC y Junts, socios en la Generalitat. Los de Puigdemont cargaron este lunes con todo contra el diálogo que mantienen el Gobierno y la Generalitat, del que se autoexcluyeron en la última reunión. «No hay metodología ni calendario. Una mesa que no se reúne no es ni mesa ni de diálogo», señaló la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi.

