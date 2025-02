Felipe VI: «La democracia y la libertad no se construyen de un día para otro»

13:58

Rufián subraya que ERC no asiste a la jura por «decencia»

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, subrayó este martes que su partido no participó en la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor no tanto por una «cuestión de republicanismo, que también, sino de decencia». Así lo indicó Rufián en sus redes sociales, después de que su partido apostara por no participar en este acto solemne que se celebró en la Cámara Baja porque, a su juicio, es un «espectáculo» que «busca blanquear» y «perpetuar a una institución antidemocrática por definición y corrupta por acción».