La princesa Leonor culmina tres días de entrenamiento en escenarios hostiles Ha sido un ejercicio que eleva la formación al siguiente nivel y que ha contado con el apoyo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y del Ala 49

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:00

La princesa Leonor ha participado durante tres días en un ejercicio de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles. Unos ejercicios que elevan la formación al siguiente nivel de su preparación y que están enmarcados en la formación militar que la princesa está realizando en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

Un «entrenamiento realista» que, según ha publicado el Ejército del Aire y del Espacio en su perfil de X, ha contado con el apoyo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y del Ala 49, especializado en transporte aéreo, misiones de búsqueda y rescate y apoyo en situaciones de emergencia.

Ejercicio DEVAS 25/26



Tres días intensos para los alumnos de la AGA:



Supervivencia, evasión y extracción en escenarios hostiles.



Con apoyo del EZAPAC y Ala 49, integraron mando, CSAR y tácticas SOF en un entrenamiento realista que eleva su preparación al siguiente nivel. pic.twitter.com/aAC1KsrVG7 — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) November 28, 2025

La Princesa, que ingresó en la Academia en septiembre como alférez y alumna de 4º curso tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada, ha realizado estos ejercicios junto a sus compañeros, tal y como se puede observar en las fotografías compartidas en las redes sociales.