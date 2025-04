Los presupuestos, último escollo del Govern, para agotar la legislatura

Tras el escollo de la amnistía, la legislatura catalana entra en su fase final. La semana que viene es decisiva para el Govern, pues el ... miércoles se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Aragonès (ERC) cuenta con el apoyo del PSC, pero le faltan dos escaños para la mayoría absoluta, que evite que la Cámara catalana tumbe sus cuentas.

Negocia con Junts y los comunes. Los postconvergentes han apostado por dar estabilidad a la gobernabilidad española. Aragonès, tras pactar las cuentas con los socialistas, tratará de agotar su mandato hasta febrero de 2025. Junts, con su voto en contra de la amnistía, podía haber dinamitado las legislaturas española y la catalana. No lo hizo. En su mano está también darle un balón de oxígeno al Govern. La baza de ERC es intentar aprobar los presupuestos, para explotar electoralmente el perfil social y de gestión de Aragonès, mientras deja para este año la negociación del pacto fiscal, del traspaso de Cercanías e intenta sentar las bases del referéndum.

En Junts, aspiran a capitalizar el regreso de Puigdemont. Suspiran por una vuelta a lo Tarradellas. Los más hiperventilados de su partido creen que su retorno causará un terremoto que sacudirá por completo la política catalana y reactivará el 'procés'. Pero si la amnistía no sale como esperan, y hace aguas como le pasó a la ley de 'solo sí es sí', prepararán toda una ofensiva victimista para cargar contra la democracia española y sus jueces. Sea o no amnistiado, Puigdemont podrá ser candidato a las catalanas. En el primer caso, podrá hacer campaña in situ. En el segundo, a distancia, pero ya no podría ser investido, si gana.

El PSC lidera las encuestas

El único elemento que puede hacer dudar a Pere Aragonès es Salvador Illa. Su nombre empieza a aparecer relacionado en algunas informaciones con el 'caso Koldo', en tanto que era ministro de Sanidad en los años de la pandemia. Los socialistas son actualmente la primera fuerza en el Parlamento catalán (con los mismos escaños, 33, que ERC). El PSC lidera todas las encuestas. Pero todo apunta a que puede resentirse por la amnistía y está por ver qué recorrido tiene el 'caso Koldo'. Illa aseguró ayer que Sanidad no destinó un solo euro a la empresa vinculada al caso Koldo.

Si las encuestas dan un vuelco, Aragonès podría tener la tentación de avanzar los comicios. Con el añadido, de que con el anticipo, no daría tiempo a consolidarse a las nuevas marcas independentistas que se asoman de cara a las catalanas: la de Clara Ponsatí y la que impulsa la ANC.