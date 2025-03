Los presidentes autonómicos del PP hacen frente común contra el pacto fiscal PSOE-ERC

El PP no dará tregua al Gobierno en el nuevo curso político. En Génova, acusan a Pedro Sánchez de intentar destruir el estado autonómico y ... sustituirlo por un modelo confederal asimétrico tras el acuerdo de financiación singular para Cataluña que propició la investidura de Salvador Illa. Ante lo que consideran un atropello, harán frente común y así lo escenificaron este lunes todos sus presidentes regionales en contra de dicho pacto con un manifiesto en el que advierten de que el proyecto del líder socialista radica en seguir dividiendo a los españoles usando como moneda de cambio a los catalanes.

Esa es la principal conclusión que se extrae de un texto con el que los de Alberto Núñez Feijóo pretenden dejar negro sobre blanco su oposición frontal a la financiación singular de Cataluña que, con el apoyo de ERC, ha permitido la investidura del candidato socialista como presidente de la Generalitat. Un manifiesto firmado por los mismos presidentes populares –los cuales están en los gobiernos de 14 comunidades y ciudades autónomas– que mantendrán el próximo día 6 de septiembre una reunión presidida por el propio Feijóo para seguir abordando este asunto.

Todos ellos sostienen en el documento –el partido lo dio a conocer por la tarde– que el PP es un partido que cree con firmeza «en la particularidad de cada comunidad autónoma», pero «no en la desigualdad». «Es un intento ilegítimo de modificar nuestra Constitución y nuestro modelo de Estado por la puerta de atrás», recoge un texto que, en definitiva, pretende mostrar que «no hay ninguna fisura» en la «defensa de la igualdad de los españoles» entre los presidentes territoriales del principal partido de la oposición.

Un mensaje en el que incidió el portavoz de la formación, Borja Sémper, el encargado de adelantar el contenido de ese manifiesto por la mañana en la rueda de prensa que ofreció en Génova al finalizar la primera reunión del comité de dirección, presidido por Feijóo, tras el parón por las vacaciones. La duda que sigue sobrevolando en la sede del PP es si el presidente popular podrá aunar las reclamaciones de sus once presidentes autonómicos, con exigencias dispares debido a las distintas idiosincrasias de los territorios, para articular una propuesta conjunta de reforma del modelo de financiación.

«Es un frente común a favor de la igualdad. Sienta las bases de nuestra posición. Un documento coordinado y que fija la posición general», respondió Sémper a la pregunta sobre si esta declaración conjunta incluiría también el diseño de un plan unitario para renovar la ley de financiación autonómica. El también diputado vasco aprovechó para dejar claro que los presidentes autonómicos de su partido –que acusan al PSOE de «dinamitar» la autonomía y la Hacienda del Estado– no «mercadean», y alejar así lo máximo posible la idea de que cada uno de ellos intente pactar por su cuenta con el Ministerio de Hacienda.

Además, el portavoz popular –que recordó que hay cargos socialistas en contra del cupo catalán– aludió a lo que considera contradicciones internas en el propio Gobierno tras defender días atrás María Jesús Montero, vicepresidenta primera y titular de Hacienda, que no se podía hablar de concierto económico y salir después al paso otros ministros para matizar sus palabras y «no enfadar a ERC».

Sémper también cargó con dureza contra Sánchez a raíz de la crisis migratoria que acecha a España. «El problema es que no tenemos una política migratoria que controle las fronteras, no hay recursos para atender a las personas que vienen a nuestro país y no hay gestión de las consecuencias», señaló antes de exigir la convocatoria de forma inmediata de una Conferencia de Presidentes para tratar el momento de «urgencia nacional» que, insisten en el PP, atraviesa nuestro país.

El endurecimiento del discurso de los conservadores se produce la jornada previa a que tanto el Ejecutivo como el Congreso retomen su actividad política con una doble sesión. La Moncloa celebrará su primer consejo de ministros tras el verano, al tiempo que la comisión permanente de la Cámara baja deberá decidir si cita a comparecer a Sánchez, Montero y Félix Bolaños. Algo para lo que el PP tendrá que conseguir el respaldo de otras fuerzas como Junts o el PNV.

La ministra de Hacienda es requerida por los populares para dar cuentas sobre el concierto catalán. Junts también pidió el viernes su presencia y ese voto puede ser decisivo, si se suma Vox, para que María Jesús Montero se vea obligada a comparecer.