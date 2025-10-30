Y el presidente Sánchez se puso las gafas

M. S. Madrid Jueves, 30 de octubre 2025, 10:46 | Actualizado 17:41h. Comenta Compartir

Comenzado ya el interrogatorio del primer partido, UPN, que le preguntaba en la 'comisión Koldo' del Senado, el presidente del Gobierno ha hecho un gesto inusual: se ha puesto las gafas para repasar las notas que ha preparado estos días junto a su equipo -el gabinete y la Secretaría de Estado de Comunicación-, una imagen que apenas se conoce de él y que no ha menudeado ni en sus intervenciones parlamentarias y ni en sus actos de partido en los siete años que lleva en La Moncloa. Vestido con traje azul y una de sus corbatas habituales, de color verde «monárquico» según le ha señalado el portavoz de Junts, Eduard Pujol, Pedro Sánchez ha sorprendido al calarse unas lentes de pasta marrones -el color de la temporada- para poder leer alguno de los apuntes que tenía ante sí.

Sí ha sido más frecuente contemplar al jefe del Gobierno con gafas de sol. De hecho, en el álbum de fotos de La Moncloa aún perdura la serie de retratos que se le hizo al poco de llegar a ella tras desalojar a Mariano Rajoy en la moción de censura, en la que lucía aquella con unas Ray-Ban en su primer viaje en avión oficial como líder del país. Una estampa que colgó en Twitter y que despertó, entre el apoyo y la chanza, comparaciones con una pareja de John F. Kennedy a bordo del Air Force One.

Aunque Dior ni confirma ni desmiente, según algunos medios, el modelo para la presbicia lucido por Sánchez podría pertenecer a una colección de la marca y rondaría los 300 euros. Lo que el presidente ha conseguido es que en la plaza pública de las redes sociales se hable casi tanto de sus gafas como de su interrogatorio ante el Senado. Sus seguidores lo han aplaudido como un exitoso conejo sacado de la chistera llamado a hacerse «tendencia». «Se obró el milagro al final de comparecencia. Sánchez empezó necesitando gafas para ver de cerca y terminó pudiendo leer sin ellas. Todo en él es mentira. TODO», ha escrito por contraste en X el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.