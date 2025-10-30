HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Pedro Sánchez, en la comparecencia de esta mañana y en el Falcon con gafas de sol Agencias

Y el presidente Sánchez se puso las gafas

La comparecencia en el Senado ha propiciado una imagen inusual repasando sus notas con unas llamativas lentes de pasta para la presbicia

M. S.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:46

Comenta

Comenzado ya el interrogatorio del primer partido, UPN, que le preguntaba en la 'comisión Koldo' del Senado, el presidente del Gobierno ha hecho un gesto inusual: se ha puesto las gafas para repasar las notas que ha preparado estos días junto a su equipo -el gabinete y la Secretaría de Estado de Comunicación-, una imagen que apenas se conoce de él y que no ha menudeado ni en sus intervenciones parlamentarias y ni en sus actos de partido en los siete años que lleva en La Moncloa. Vestido con traje azul y una de sus corbatas habituales, de color verde «monárquico» según le ha señalado el portavoz de Junts, Eduard Pujol, Pedro Sánchez ha sorprendido al calarse unas lentes de pasta marrones -el color de la temporada- para poder leer alguno de los apuntes que tenía ante sí.

Sí ha sido más frecuente contemplar al jefe del Gobierno con gafas de sol. De hecho, en el álbum de fotos de La Moncloa aún perdura la serie de retratos que se le hizo al poco de llegar a ella tras desalojar a Mariano Rajoy en la moción de censura, en la que lucía aquella con unas Ray-Ban en su primer viaje en avión oficial como líder del país. Una estampa que colgó en Twitter y que despertó, entre el apoyo y la chanza, comparaciones con una pareja de John F. Kennedy a bordo del Air Force One.

Aunque Dior ni confirma ni desmiente, según algunos medios, el modelo para la presbicia lucido por Sánchez podría pertenecer a una colección de la marca y rondaría los 300 euros. Lo que el presidente ha conseguido es que en la plaza pública de las redes sociales se hable casi tanto de sus gafas como de su interrogatorio ante el Senado. Sus seguidores lo han aplaudido como un exitoso conejo sacado de la chistera llamado a hacerse «tendencia». «Se obró el milagro al final de comparecencia. Sánchez empezó necesitando gafas para ver de cerca y terminó pudiendo leer sin ellas. Todo en él es mentira. TODO», ha escrito por contraste en X el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Y el presidente Sánchez se puso las gafas

Y el presidente Sánchez se puso las gafas