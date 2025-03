La presencia de ERC en la manifestación contra la cumbre obstaculiza el pacto presupuestario en Cataluña

cristian reino Barcelona Lunes, 16 de enero 2023, 15:28 Comenta Compartir

ERC y PSC siguen sin ponerse de acuerdo en la negociación presupuestaria catalana. Pere Aragonès y Salvador Illa trataron de desencallar el pacto el pasado fin de semana, pero no llegaron a un punto en común.

Mientras ambas formaciones se han cruzado este lunes sendos ultimátums, Illa ha afeado a ERC que llame a la movilización del independentismo contra la cumbre hispanofrancesa de Barcelona del próximo jueves en la que participará Pere Aragonès. «Son cosas difíciles de entender, querer hacer una cosa y la contraria. Tiene difícil explicación. Lo que tiene que hacer un partido en el que milita el presidente de la Generalitat es apoyar el trabajo del presidente de la Generalitat y punto», ha afirmado este lunes Illa en Radio Euskadi. El Gobierno plantea el encuentro entre España y Francia en la capital catalana para visualizar la normalidad política, tras el fin del 'procés'.

El líder de los socialistas catalanes ha insistido en el todo o nada y ha advertido a Aragonès de que si no acepta sus exigencias tendrá que buscarse otro socio para aprobar las cuentas catalanas. Aragonès pactó los presupuestos con los comunes. Se aseguró de esta forma 41 escaños (sobre 135). Necesita por tanto un acuerdo con PSC o Junts. En un principio, el Govern apostó por los junteros y relegó a los socialistas a un segundo plano.

En estos momentos, el PSC es el socio prioritario del Govern, pero a pesar de que ambas partes han celebrado casi una treintena de reuniones, siguen sin cerrar un acuerdo. La presencia de ERC en la manifestación independentista contra la cumbre Sánchez-Macron, junto a Junts, CUP, ANC, Òmnium y Consejo para la República, ha enrarecido las negociaciones. ERC lo niega y está convencida de que debe movilizarse con motivo de la cumbre, para recordarle al Gobierno central que el 'procés' sigue vivo y que el conflicto no se resolverá hasta que se celebre un referéndum.

Sin embargo, este lunes ha avisado al PSC de que no acepta más «chantajes» y que el pacto no puede «pasar de esta semana». ERC advierte, pero no tiene alternativa, toda vez que Junts, tras salir del Govern, se ha asentado en la oposición. ERC, eso sí, no descarta vincular el acuerdo presupuestario catalán a un futuro apoyo republicano a la estabilidad del Gobierno central. Esquerra reitera que no hay escollos presupuestarios y que el acuerdo debería ser inmediato. El PSC, en cambio, duda de la voluntad del Govern de llegar a un acuerdo. E insiste en exigir un compromiso del Ejecutivo catalán con el proyecto del Hard Rock en Vilaseca, junto a Port Aventura, con la ampliación del aeropuerto del Prat y el cuarto cinturón de Barcelona.