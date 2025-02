El PP vuelve a citar a Hidalgo a la 'comisión Koldo' tras acusar a Interior de «boicotear» su localización El ex CEO de Globalia, cuyo paradero es desconocido, estaba citado este jueves en el Senado pero no se presentó

La comparecencia del ex CEO de Globalia Javier Hidalgo en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado está cerca de convertirse en una quimera por la dificultad para localizarlo, como denuncia el PP. El empresario estaba citado el pasado jueves en ... la Cámara alta pero no se presentó tras no haber dado respuesta a la citación. Ahora el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, con mayoría en el órgano, ha vuelto a citarlo el 22 de noviembre después de acusar al Gobierno de «boicotear» su citación.

En este sentido, el PP insiste en que espera que el Gobierno «colabore» en localizar a Hidalgo para que se pueda celebrar la comparecencia. Los populares registraron esta semana en el Senado un escrito en el que reclamaban la colaboración de varios ministerios, entre ellos el de Exteriores por si Hidalgo estuviera fuera de España. Desde el PP recordaron a la vez que el Ministerio del Interior «no ayudó» a la hora de localizar a un ex alto cargo de su departamento, provocando un aplazamiento de su comparecencia, y tampoco para conseguir notificar al propio Koldo García, exasesor de Ábalos y que da nombre a la causa judicial que investiga la Audiencia Nacional. Hidalgo, sin embargo, ya acudió de manera presencial a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de testigo por la misma trama de mascarillas el pasado mes de septiembre. Lista de comparecientes La comisión de investigación también ha citado a comparecer el próximo 19 de noviembre al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y el día 18 a Pedro Saura, presidente de Correos y que fue secretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era el ministro. En la lista de comparecientes para este mes figuran igualmente Raúl Burillo, inspector de Hacienda; David Blanes, general de la Guardia Civil y exjefe de la unidad fiscal y aeroportuaria de la Comandancia de Madrid; Jesús María Gómez, excomisario del Aeropuerto de Barajas y actual Jefe Superior de la Policía en Canarias, y Javier Vázquez Arnáez, coronel de la Guardia Civil.

Caso Koldo