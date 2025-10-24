HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. EP

El PP tilda de «política ficción» una moción de censura con Junts con un candidato alternativo a Feijóo

Los populares llamarán a la comisión Koldo a la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, a su adjunta, Anabel Mateos, y a la expareja de Ábalos Claudia Montes

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:36

Comenta

El PP califica de «política ficción» la posibilidad de que Junts facilite una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero con un candidato alternativo a ... Alberto Núñez Feijóo. «No acostumbramos a comentar globos sondas», ha afirmado este viernes la portavoz popular en el Senado, Alicia García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana de lluvias en Extremadura abre la puerta a la llegada de un 'tren de borrascas' atlánticas
  2. 2 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  5. 5 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  6. 6 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  7. 7 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  8. 8 El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura
  9. 9

    Un okupa del José Pache se enfrenta a 24 años de cárcel por tratar de matar a dos compañeros
  10. 10 Este es el programa completo del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PP tilda de «política ficción» una moción de censura con Junts con un candidato alternativo a Feijóo

El PP tilda de «política ficción» una moción de censura con Junts con un candidato alternativo a Feijóo