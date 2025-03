El PP contraataca al apuntar a Sánchez como el «señor X» que negocia con Puigdemont

Pons desliza que la disensión entre Sánchez y Bolaños contribuyó a romper la negociación

Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, incidió en la división interna en el Ejecutivo para explicar las razones por las que las negociaciones con el Gobierno sobre el Poder Judicial terminaron fracasando. Así, el popular desveló la disensión presente entre el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Este último era el encargado de comandar por parte del Gobierno la negociación con el PP (en su caso dirigida por el propio González Pons) para abordar la negociación sobre la renovación del CGPJ. Pero, de acuerdo con la versión del vicesecretario popular, el ministro de la Presidencia le pasó la negociación al gabinete del Presidente, y la posición del Ejecutivo era una con Bolaños y otra con Pedro Sánchez. «No sé hasta qué punto el gabinete del presidente jugaba contra el ministro de la Presidencia», lanzó González Pons, que achaca a la intervención del gabinete del presidente el hecho de que las negociaciones terminaran malográndose.

«El Gobierno está dividido en tres trozos como mínimo», afirmó González Pons en una entrevista en Telecinco en la mañana de este miércoles. Además de la fractura entre el presidente Sánchez y el ministro Bolaños, el popular aludió a que la negociación incumbía a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuyas posiciones se aceptaban, pero no incluía las demandas concretas de Podemos.

A ello, a tenor de lo comentado por González Pons, había que sumar que los tres ministros jueces estarían en contra del acuerdo, porque suponía que no iban a volver a su trabajo previo de dictar sentencias tras dejar el Ejecutivo. Sobre esta cuestión, Pons dejó caer la posibilidad de que no se les contara a esos tres ministros (Margarita Robles, Pilar Llop y Fernando Grande-Marlaska) qué era lo que se estaba negociando con el Partido Popular; sembró también la duda de si se confiaba en ellos para transmitirles toda la información; y resaltó el caso particular de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se ha encontrado en todo momento al margen de cualquier negociación. «Los tres ministros jueces jugaban contra el acuerdo», ratificó González Pons, que les acusa de haber filtrado a la prensa desde el martes pasado que el acuerdo les salvaba a ellos de poder volver a la judicatura tras su paso por el Ejecutivo. Con ello, defendió González Pons, era muy difícil que las negociaciones continuaran. Sobre todo, añadió, cuando a partir del lunes de la semana pasada que la prensa publicó que el Gobierno se planteaba rebajar las penas por sedición, lo que, según interpretación del popular, implicaba que a la vez que con el PP el Gobierno negociaba con ERC para «romper la unidad de los españoles ante la ley». «Cuando supimos por un periódico que el Gobierno estaba jugando con dos barajas a la vez, decidimos que no íbamos a seguir», aseguró Pons.