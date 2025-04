El PP sacará adelante la comisión sobre el 'caso Koldo' en el Senado con el apoyo del PSOE y sus socios

No habrá sorpresas. El Senado dará luz verde esta tarde a la creación de una comisión para investigar el 'caso Koldo' con el voto ... a favor del PSOE y de la mayoría de socios del Gobierno, tras un debate bronco que llegó a su punto álgido durante la intervención del senador de EH Bildu, Josu Estarrona. «No sé de dónde sacan tiempo para gobernar mientras invierten tanto tiempo para delinquir», dijo el parlamentario vasco cuando desde la bancada del PP se escucharon gritos de «¡asesino!». Un enfrentamiento que obligó al presidente de la Cámara, Pedro Rollán, a intervenir y llamar la atención a unos y a otros.

Aunque los socialistas solicitaron que las indagaciones se puedan extender a otros casos de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia, la Mesa de la Cámara lo echó para atrás. Desde el PP justifican alegan que los servicios jurídicos indican que no puede ampliarse la comisión una vez registrada ni después de votarse en Pleno. «Ustedes deciden qué se investiga, a quién se investiga y el resultado que esperan de la investigación», afirmó el portavoz socialista, Juan Espadas, que se preguntó también «por qué no quieren estudiar todos los casos vinculados a la pandemia», y se refirió a la información conocida sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Una vez más, la señora Ayuso ha vuelto a conseguir que ustedes no sean noticia, sino que lo sea ella. Ya veremos sus explicaciones», aseguró.

La mayoría de los grupos que intervinieron en el debate se mostraron muy críticos con que la investigación se vaya a reducir a solo a este caso. «Al PP solo le interesa investigar los casos que le convienen. No le interesa que se investiguen los contratos de la Comunidad de Madrid», dijo la senadora del BNG María del Carmen da Silva. «Lo que no puede ser es que ustedes estén dispuestos solo hablar del caso Koldo y no de otros como el del hermanísimo de Ayuso. Lecciones contra la corrupción, las justitas»,defendió, por su parte, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli.

Los populares podrán hacer desfilar por la Cámara alta a todos aquellos que deseen. «Esta comisión no la podrán parar, ni enfangar, ni manipular», dijo el senador del PP, Luis Santamaría, que insistió en la intención de su partido de «poner luz donde ustedes estiran la manta». «No podrán enfangar, para ni manipular-recalcó- la comisión con sus patrañas».