El PP reta a Sánchez a consultar el pacto con ERC a las bases socialistas

El Partido Popular se pregunta por qué Pedro Sánchez no se atreve a consultar a los militantes del PSOE el acuerdo con Esquerra que, a cambio de la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat catalana, afectará, aseguran desde Génova, a todas ... las autonomías salvo País Vasco y Navarra, las dos únicas comunidades que disponen de un régimen fiscal especial tras la aprobación de la Constitución de 1978.

El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, fue el encargado de lanzar el reto al presidente del Gobierno: ¿Por qué el partido socialista no llama a consulta a sus militantes? ¿Por qué los militantes socialistas no pueden también participar de una consulta y valorar si ese acuerdo es satisfactorio?». Los populares están dispuestos a exprimir al máximo el conflicto interno en el PSOE por su acuerdo fiscal con ERC, que ya han criticado varios barones socialistas o el ex presidente Felipe González.

Tellado insistió en que si poco más de 8.000 afiliados de Esquerra tendrán en su mano decidir sobre un acuerdo que afecta a todos los españoles debería darse la misma oportunidad a los cientos de miles de militantes socialistas de todo el país.

«Un nuevo engaño»

Convoque o no la dirección federal del PSOE a sus bases, el PP considera que el acuerdo con ERC no es más que una nueva salida hacia delante de Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Tellado aseguró primero que el presidente del Gobierno mintió primero a Junts con la ley de amnistía, que de momento no permite regresar a España a Carles Puigdemont salvo que corra el riesgo de ser arrestado y encarcelado. Ahora, añaden los populares, lo suscrito con Esquerra vuelve a convertirse en papel mojado ya que la reforma necesaria de la ley orgánica de financiación autonómica no puede ser reformada sin una mayoría absoluta de 176 diputados de la que se ya han desvinculado hasta cuatro diputados de la izquierda parlamentaria y socios del Gobierno.

«Esta forma de gobernar España, esta forma de gobernar su partido, esta forma de entender el diálogo que no es un diálogo, es el sometimiento al chantaje para conseguir lo que él quiere», concluyó Tellado.