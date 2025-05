El PP rehúye el intento de Vox de comprometerle con una nueva manifestación en Colón

Javier Arias Lomo Jueves, 5 de octubre 2023, 13:33 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

El PP exige a Francina Armengol que ponga fecha ya mismo al debate de investidura que Felipe VI ha encargado a Pedro Sánchez. Si este miércoles era el propio Alberto Núñez Feijóo quien recriminaba a la presidenta del Congreso actuar más como «una militante socialista» que como la máxima autoridad del Parlamento, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, insistió este jueves en reprochar a la también expresidenta de Baleares dejar la elección de los días para el debate en manos de un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont. «Armengol no puede ser una marioneta del presidente, haciendo que este poder no funcione correctamente», lanzó.

Génova martillea con que la reelección del candidato del PSOE pasa por acordar una ley de amnistía con Junts y ERC –el propio presidente del Gobierno en funciones admitía este jueves estar negociando la posible medida de gracia para los encausados del 1-0 horas antes de que Gamarra compareciese– y por ello insiste en el mensaje de que «la mejor alternativa», en estas circunstancias, pasa por una repetición electoral. «Que sean los españoles los que decidan si quieren o no una amnistía», volvió a retar Gamarra a Sánchez, tras recalcar que poner el contador a cero para el expresident de la Generalitat y del resto de responsables del 1-0 no estaba incluido en el programa electoral de los socialistas antes del 23-J y que, por tanto, estos no están legitimados para implementar esa medida.

«El PSOE está negociando con la igualdad de todos los españoles, con el Código Penal, con el prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o con el Poder Judicial», reiteró Gamarra desde la sala de prensa de la Camara baja en una rueda de prensa que este jueves no estaba prevista. La dirigente popular aprovechó la ocasión para aludir a otros asuntos, como el de la manifestación convocada por la Fundación DENAES en defensa de la unidad de la nación el próximo 29 de octubre en la plaza de Colón contra la amnistía –Vox ya ha confirmado su asistencia– y a la que el PP, según deslizó Gamarra, no piensa acudir.

Los de Alberto Núñez Feijóo prometieron usar todas sus bazas para luchar contra la amnistía desde el momento en que esta posibilidad empezó a sobrevolar en el debate político, pero en Génova también dejaron claro que no lo harían a base de manifestarse a pie de calle junto a otras formaciones políticas –como sí ha sucedido en el pasado–. Por eso Gamarra rehuyó este jueves el debate sobre si Feijóo y los principales dirigentes estarán o no presentes en la convocatoria de DENAES. «Respetamos las convocatorias que puedan hacer otros partidos (...) Nuestra cita más próxima es este domingo en Barcelona», señaló en referencia a la cita de Sociedad Civil Catalana de este 8-O.

Impronta de los de Abascal

La realidad es que el acto del próximo 29 de octubre no está convocado de forma directa por la derecha radical, pero la impronta de los de Abascal en el mismo es innegable. El propio presidente de Vox fue fundador y primer presidente de DENAES –ahora es secretario general–, fundación que ha impulsado la protesta. El lugar escogido, la icónica plaza de Colón donde populares, Ciudadanos y Vox ya se manifestaron en febrero de 2019 contra el líder socialista, también supone un handicap de calado a la hora de confirmar su asistencia para Génova, que no quiere reeditar esa estampa.

El multitudinario acto de hace dos semanas en la madrileña avenida de Felipe II pone de manifiesto que la hoja de ruta del PP para protestar contra Sánchez no pasa por cobrar protagonismo en actos cuyos artífices no sean ellos mismos. Aunque este domingo Feijóo sí que estará presente en la marcha de Barcelona, donde coincidirá con Abascal. No obstante, Génova ya ha tratado de aclarar que su líder acude al tratarse de un acto que nace de forma exclusiva de la sociedad civil.

Temas

España