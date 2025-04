El PP plantará al Gobierno en el centenar de actos por la muerte de Franco este año

El PP tiene decidido dar plantón al Gobierno en el programa de actos por el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco que se ... iniciarán este próximo miércoles 8 de enero. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo «no comparte ni el fondo ni la forma» en la que Moncloa ha impulsado una celebración que, según Génova, solo persigue desviar la atención de «la cruda realidad» que vive el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien –vaticinan en el partido líder de la oposición– tiene por delante otro largo año de «escándalos judiciales» en este 2025.

La secretaria general del principal partido de la oposición, Cuca Gamarra, y el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, deslizaron días atrás la nula intención del PP de ser partícipe de lo que consideran una «estrategia cortoplacista» del jefe del Ejecutivo para «tapar sus vergüenzas políticas» y sus «problemas». Y fuentes populares confirmaron hoy a este periódico que el plan pasa por no asistir a ninguno del centenar de actos que Moncloa tiene previsto llevar a cabo para conmemorar el fallecimiento del dictador.

Una decisión que la dirección nacional adoptó después de que este lunes por la mañana el director de gabinete del propio Sánchez contactase con su homóloga en lo que se refiere a Feijóo por este asunto. Según los populares, en dicha conversación solo se trasladó «información general» de los preparativos. El PP respondió recordando que el líder gallego tuvo conocimiento de las intenciones gubernamentales por la prensa, además de recibir luego un mail de convocatoria a la primera de estas ceremonias.

«Entendemos que esa llamada no corresponde a ningún objetivo de consenso y por ello no va a contar con el beneplácito del primer partido de España», sostienen fuentes del PP, que recalcan que ellos sí celebrarán el aniversario del advenimiento de la democracia en 2028, cuando se cumplan 50 años de la Constitución. Y que lo harán de forma consensuada y no «unilateral» como acostumbra a hacer Moncloa, reprochan.

Tal y como aseveró Feijóo cuando el Gobierno anunció sus propósitos sobre la efeméride, Génova insiste en que el partido se centra en festejar la Transición, la Constitución y la llegada de la democracia, no a «jugar a la división y a la fractura». Además, las fuentes consultadas recalcan que esto es un «comodín» más del secretario general del PSOE, quien el mismo 9 de enero tendrá que hacer frente a la primera imagen de su hermano, David Azagra, ante la jueza de Badajoz que le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación –está citado a declarar junto a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación pacense y líder de los socialistas extremeños–.

Resuelta la incógnita del PP, queda despejar ahora la duda de qué papel desempeñará Felipe VI. La Casa Real, antes de anunciar nada, aguarda a cerrar mañana mismo, como cada viernes, la agenda para determinar si el monarca puede acudir a ese evento inaugural del 8 de enero, dado que el jefe del Estado tiene otra cita ya prevista: la entrega de los despachos a los nuevos embajadores. Una ceremonia solemne a la que asiste cada ejercicio y que requiere fijar la fecha con semanas de antelación. Preguntado ayer al respecto, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, dijo desconocer qué hará el soberano, aunque se mostró convencido de que, si por él fuese, estaría «sin ninguna duda».

El primer de los actos estará presidido por Sánchez y tendrá lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid. El programa para conmemorar la democracia alumbrada tras la muerte de Franco fue anunciada el día 10 de diciembre y en él se incluyen más de cien eventos que se celebrarán en toda España «para poner en valor la gran transformación vivida» por el país. Vox es el otro partido que también ha cargado con dureza contra el Gobierno anticipando que tampoco participará en los eventos.