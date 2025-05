Feijóo exige a Sánchez que explique su relación con De Aldama y luego dimita

«Ya sabemos que el señor 1 no pasaba por allí y que el señor Aldama tenía acceso VIP al presidente del Gobierno». La fotografía ... de 2019 del presidente del Gobierno con el empresario que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa como nexo corruptor en el 'caso Koldo' publicada por el diario El Mundo relanza la ofensiva del PP contra Pedro Sánchez por su presunta relación con el comisionista, hoy en prisión. La imagen tomada con el móvil -incautado por la UCO- de Koldo García, quien fue la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, deja a ojos de Génova al jefe del Ejecutivo en una «posición muy difícil». Este domingo, Alberto Núñez Feijóo retó a Sánchez a convocar una rueda de prensa para explicar su vínculo con De Aldama para que acabe con su «calvario» y «se marche ya».

El dirigente popular, en reiteradas ocasiones, ha instado a Sánchez que esclarezca esta conexión, también a preguntas directas, en sede parlamentaria y no es la primera vez que pide «formalmente» su dimisión, ya lo hizo el miércoles después de que el juez que investiga la trama solicitase al Tribunal Supremo que impute a Ábalos por su «papel relevante» en la trama.

Pero tras la difusión del citado documento gráfico en el que aparece junto a Víctor de Aldama después de un acto de campaña del PSOE, el PP ha elevado el tono denunciando que el presidente del Gobierno ocultó «la verdad deliberadamente» en el Congreso de los Diputados sobre su relación con el empresario.

Este domingo, en un coloquio organizado por Nuevas Generaciones, Feijóo esbozó un relato de las veces en las que ha preguntado a Sánchez si conocía a De Aldama, si le había recibido o de qué habían hablado. «El silencio fue tan elocuente que ahora empezamos a entender porqué no quiso contestar», señaló, dibujando un Ejecutivo que, a su juicio, se divide hoy entre dos sectores: «Quienes son sospechosos de haber cometido delitos y los sospechosos de estar encubriendo los delitos», remarcó, aludiendo tanto a la reacción de Sánchez sobre la presunta participación del exnúmero 2 del PSOE en la trama como a la caída del dirigiente de Sumar Íñigo Errejón por el escándalo de abusos sexuales. «No va a cesar a Yolanda Díaz por encubrir a Errejón porque el presidente encubrió a Ábalos», subrayó.

Respuesta de Sánchez

Tras varios días evitando pronunciarse sobre si en su día tuvo algún contacto con el comisionista del 'caso Koldo', este domingo -en una conversación informal con los periodistas en su viaje a India, el presidente del Gobierno aseguró no haber «cruzado una palabra, ni una reunión ni una conversación» con De Aldama. Lo hizo esgrimiendo las mismas razones avanzadas por sus ministros; que «uno no elige con quién se hace una foto y sí con quién se va de vacaciones», en referencia a la fotografía de Feijóo con el narcotraficante en 1995, y que se hace «miles de fotos».

Desde el PSOE y Moncloa han quitado hierro a la fotografía. «Tratar de explicar que una foto con un desconocido es prueba irrefutable de algo es ridículo», señaló el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Tras una campaña iniciada en redes sociales por el ministro Óscar Puente, asiduo tuitero, pidiendo a sus seguidores colgar fotos con famosos para probar esta tesis, los socialistas distribuyeron imágenes de su secretario general con ciudadanos anónimos.

Fuentes de Génova argumentan que esos ejemplos no son equiparables al del empresario, ya que «no están en prisión, no han estado en el camerino del presidente del Gobierno, no las ha tomado un asesor del Ejecutivo investigado por corrupción, no han viajado al extranjero con la esposa de Sánchez y no son objeto una investigación por parte de la Audiencia Nacional», entre otras razones.

El rostro del Ejecutivo que se pronunció con más contundencia fue la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien cerró filas con la estrategia ya avanzada desde Ferraz sobre la fotografía de Feijóo con Dorado tras la querella en la Audiencia Nacional contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias que fue rechazada. Para Redondo, en la instantánea con el narco «hay una intimidad y una amistad» que «no se produce» en el supuesto de una foto hecha con alguien tras un acto. «Yo ayer me hice fotos con muchísima gente y le puedo asegurar que no conozco a la inmensa mayoría», apostilló.