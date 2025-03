El PP entra en la fase de oposición contra «la gran equivocación» de Sánchez

El PP entra en la nueva fase de rearme de su oposición frente a Pedro Sánchez tras su investidura ya como presidente del Gobierno. « ... Esto es una gran equivocación y usted será el responsable», fue la frase que empleó este jueves Alberto Núñez Feijóo cuando se acercó a felicitar al líder socialista –que cosechó 179 votos a favor y 171 en contra– para echarle en cara, al tiempo, la medida de gracia acordada con el independentismo para reeditar el actual Gobierno de coalición.

Feijóo, quien quiso dejar claro que la nueva legislatura con Sánchez al frente «durará lo que quiera el independentismo» y que los populares «seguirán dando la batalla contra la amnistía» a los responsables del 1-0, vaticina que esa «equivocación» al ceder a las exigencias de Junts y ERC le costará «muy cara» a España. Un buen ejemplo de ello, según el líder popular, lo representa el que el Parlamento Europeo vaya a debatir el próximo miércoles la amnistía en la que, enfatizó Feijóo, se sustenta por ahora la investidura. «Afecta a nuestra reputación internacional y a nuestra democracia», constató tras destacar que «es la peor noticia con la que un Gobierno puede ponerse en marcha».

Al expresidente gallego le costó semanas digerir que la victoria electoral del 23-J no le permitiría gobernar. Y también son varias las semanas que Génova lleva exigiendo una repetición electoral como fórmula para evitar el «fraude» que, defienden los populares, se consumó en la jornada de este jueves dado que el líder socialista no concurrió ante el electorado con la amnistía y el pacto con Carles Puigdemont en su programa. Pero ahora a Feijóo le toca cambiar de estrategia y centrarse en la oposición a la mayoría parlamentaria aglutinada por su rival. «Lo que necesita España es estabilidad y no peligro; las alertas democráticas están encendidas».

En Génova auguran que la medida de gracia al 'procés' puede que solo sea la primera cesión de otras a los partidos independentistas y soberanistas que sustentan al Ejecutivo de coalición. Y más aún cuando los últimos meses y esta investidura han puesto de manifiesto la imposibilidad de cualquier entendimiento entre el partido y el PSOE de Sánchez.

Sin pactos de Estado

Una ventana –la de los pactos de Estado entre las dos formaciones mayoritarias– que sí pareció abrirse cuando llegó el expresidente de la Junta de Galicia a la presidencia del PP en sustitución de Pablo Casado, en abril de 2022. Pero todo lo acaecido tras los comicios del 23-J ha acabado por dinamitar los puentes entre ambas partes, más allá de sonoros desencuentros previos como el bloqueo de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva cinco años en funciones u otras cesiones de Sánchez a las demandas de los independentistas.

Que el actual presidente ni siquiera felicitase a Feijóo tras vencer en las generales, la designación del diputado y exalcalde vallisoletano, Óscar Puente, como el encargado de la réplica durante la investidura del líder gallego o la feroz crítica vertida sobre Génova por los actos convocados en los dos últimos meses contra la amnistía son algunos de los motivos que los populares aducen para descartar que en lo que resta de legislatura vaya a existir ningún consenso con Ferraz.

Y por ello en el PP se olvidan ya de los ofrecimientos de la campaña electoral para consensuar pactos de Estado con los socialistas –lo que Feijóo reiteró antes de su propia investidura–. El eje de su acción de oposición será «intentar devolver la cordura que la ambición personal del candidato ahora presidente ha llevado a un callejón sin salida».

Además, si tras el 23-J el líder del PP trató de poner remedio al aislamiento parlamentario de su partido al acercarse al PNV –también a Junts–, la investidura de Sánchez ha ensanchado más aún si cabe la brecha entre peneuvistas y populares, quienes pasan a disputar directamente el voto a los de Andoni Ortuzar en las próximas autonómicas en el País Vasco en el primer semestre de 2024.