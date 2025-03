El PP marca distancias con Vox sobre las protestas en Ferraz

El PP madrileño marcó este sábado propio frente al papel adoptado por Vox en las protestas que se vienen celebrando frente a la sede nacional ... del PSOE durante las últimas dos semanas. Fue este sábado en el acto de protesta contra la amnistía convocado por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil en Cibeles donde los populares quisieron marcar distancias sobre la presencia de dirigentes de la formación de Abascal en estas manifestaciones y después de que el PSOE arremetiera contra la falta de contundencia de Alberto Núñez Feijóo a la hora de condenar las escenas de violencia que se están produciendo en Ferraz.

«Esas son las historias de Vox que a mí no me interesan en absoluto», señaló la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, Ayuso criticó con firmeza los insultos al Rey y a la Policía que se vienen repitiendo en las concentraciones de Ferraz. «No estoy a favor ni de que se ponga en tela de juicio el papel del Rey, que no tiene que venir a solucionar lo que los políticos crean, ni tampoco de deslegitimar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», defendió la presidenta madrileña.

No es la primera vez que Ayuso se posiciona en este sentido. Ya en el pleno de la Asamblea madrileña de la semana pasada hizo una condena expresa a los «actos vandálicos» protagonizados por la extrema derecha en Ferraz que, en sus palabras, «rompieron con una manifestación totalmente pacífica» que continúa defendiendo.

Para los populares, la confrontación violenta que se está produciendo entre grupos de radicales y encapuchados y la policía en la madrileña calle de Ferraz favorece a Pedro Sánchez, porque contribuye a que los socialistas cierren filas en torno a la postura de Sánchez.

Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, señaló que las protestas que se están repitiendo en las inmediaciones de la sede socialista en Argüelles «estaban mejor antes de que llegara Vox» y defendió que los partidos no deben «ser protagonistas» de las concentraciones nacidas en la sociedad. Y pidió que sea la sociedad «la que canalice las protestas» y que, en cualquier caso, los disturbios que están produciendo cerca de la sede del PSOE están siendo protagonizados por una «minoría».

La presencia en las movilizaciones del propio Abascal, de su vicepresidente Javier Ortega-Smith y del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, entre otros, (arengando a los presentes cuando ya estaba confirmado que estas protestas están acabando inexorablemente en incidentes y cargas) ya había levantado ampollas entre los miembros de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios).

Precisamente, Ortega Smith se ha situado en los últimos días a la cabeza de las reivindicaciones. El viernes llamó «sinvergüenza» al delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, por, a su juicio, disponer un «desproporcionado y humillante» despliegue policial. También pidió que la próxima selección de la Unidad de Intervención Policial (UIP) sea un «poquito más exigente». Su comportamiento cuestionando la actuación policial provocó la reacción airada de los sindicatos policiales.