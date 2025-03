El PP blinda al voxista Gabriel Le Senne como presidente del Parlamento balear

El Partido Popular mantiene a Gabriel Le Senne, diputado de Vox, como presidente del Parlamento balear tras abstenerse en la votación de moción que presentaron ... los grupos de la oposición el junio para destituirlo después de que rompiera una foto de Aurora Picornell, activista republicana fusilada por el franquismo durante la Guerra Civil.

Le Senne, que se encuentra investigado judicialmente por un delito de odio, defendió en su turno de palabra la neutralidad que ha mantenido durante el año que lleva desempeñando el cargo. Tras acusar a dos diputadas socialistas de provocarle durante el pleno en el que se produjeron los hechos, el diputado de Vox alegó que solo pretendía retirar la imagen de la joven represaliada y no romperla. «Esto es un circo que han estirado durante dos meses», espetó a la bancada del PSOE, que se había comprometido a apoyar un nuevo presidente del PP sin contraprestación alguna. Desde el Ejecutivo central, la portavoz Pilar Alegría vinculó la decisión del PP con la amenaza de Abascal de no apoyar los Presupuestos en aquellas autonomías donde los populares gobiernan en minoría. «Lo que hemos visto en Baleares es que Vox ha roto con el PP pero el PP no ha roto con Vox», valoró Alegría.

Nacido en Palma en 1977, Le Senne llegó a la Presidencia del Parlamento en 2023 tras el pacto de gobernabilidad firmado entre PP y Vox. Contrario a las vacunas, el cambio climático, la violencia machista y el aborto, es además muy crítico con los derechos LGTBI.