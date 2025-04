El PP cubre con un manto de reproches el nombramiento de Calviño

El PP aprovechó ayer el nombramiento de Nadia Calviño como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones para criticar con dureza su legado al frente ... del Ministerio de Economía con Pedro Sánchez –ha ocupado la cartera, además de la vicepresidencia, desde que el secretario general socialista desbancase a Mariano Rajoy en la moción de 2018– y mostrar sus «dudas» acerca del papel que pueda desempeñar la dirigente gallega en esta institución.

Los populares consideran que Calviño no ha sido capaz de gestionar de forma eficaz la «gran oportunidad económica e industrial» para nuestros sectores estratégicos que representaban los fondos Next Generation, además de echarle en cara que no haber sido capaz de imponer una «visión europeísta» durante el tiempo que ha estado al frente de Economía.

«Nuestro país fue el último de la Eurozona en volver al nivel de PIB previo a la covid tras 40 meses, es líder en desempleo, está más endeudado que la media europea y los ciudadanos han visto cómo se incrementaban sus dificultades para llegar a fin de mes por la creciente inflación», apuntaron ayer los populares en un comunicado.

Cortesía con dudas

Los de Feijóo, que sí que tuvieron la cortesía de felicitar a Calviño por su designación, esperan que, desde este nuevo cargo, la hasta ahora titular de Economía «sí centre sus intereses en resolver los problemas reales» que presenta la economía española y que su puesto «sea beneficioso para nuestro país». Pero al mismo tiempo insisten en que su elección supone «una muestra más de la incoherencia de los socialistas». porque, a su juicio, ha utilizado su puesto en la Moncloa como «trampolín» para presidir ahora el brazo financiero de la UE.

Génova malició, además, con las divergencias que Calviño ha mantenido con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que representa la otra alma económico del Gobierno. Los populares ironizan con que Calviño tiene la oportunidad de «escapar» ahora de la que ha sido su compañera en el Consejo de Ministros.