HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. EFE

El PP exige la dimisión de Sánchez por defender «a un delincuente» tras la sentencia contra García Ortiz

Sumar critica que se haya escrito «una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo»

Álvaro Soto
Miguel Ángel Alfonso

Álvaro Soto y Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

El PP considera que la sentencia confirma que Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado «al que se le puede llamar ... delincuente». El secretario general del partido, Miguel Tellado, exige incluso la dimisión de Pedro Sánchez. »Ya conocemos la sentencia histórica del Tribunal Supremo condenando a un fiscal general del Estado por primera vez en democracia. Ahora el Gobierno en Pleno debería dimitir por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación'«, escribe Tellado en una publicación en X.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  3. 3

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  4. 4

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  5. 5 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  6. 6 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes
  10. 10 Fernández Calle advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a regalar ni un solo voto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PP exige la dimisión de Sánchez por defender «a un delincuente» tras la sentencia contra García Ortiz

El PP exige la dimisión de Sánchez por defender «a un delincuente» tras la sentencia contra García Ortiz