La dirección de Feijóo enmienda a Ayuso y deja claro que está a favor de reconocer a Palestina

La postura oficial respecto al conflicto entre Israel y Palestina amenaza con ser el último motivo de disensión interna en el PP y por ello ... ayer la dirección nacional del partido enmendó a Isabel Díaz Ayuso y su afirmación de que Pedro Sánchez quiere «premiar a los terroristas de Hamàs» con el reconocimiento de los dos Estados como vía para pacificar Oriente Medio. En el marco de una rueda de prensa convocada en Génova por otros asuntos, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, compartió la descalificación de Ayuso sobre la milicia armada causante de los atentados del 7 de octubre, pero quiso dejar del todo claro que la postura de su formación es la expresada por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso y en respuesta a la comparecencia de Sánchez.

«La posición del PP es que haya dos estados, pero siempre dentro del reconocimiento internacional, como no puede ser de otra manera. España no puede ir por libre», zanjó Gamarra al ser interpelada por las polémicas declaraciones de la baronesa madrileña. Poco antes, Ayuso había cargado con dureza contra la hoja de ruta que está siguiendo el jefe del Gobierno ante la escalada bélica en Oriente Medio y lo había hecho, además, delante de la propia secretaria general de los populares, quien posteriormente se dirigía a la sede del partido para -en la rueda de prensa programada con anterioridad- mantenerse en la postura oficial de los de Feijóo: reconocimiento del Estado palestino, sí -en coherencia con la declaración del Congreso que los populares apoyaron hace una década-, pero sin las prisas y el protagonismo que observan en el presidente, al que exigen un más amplio consenso europeo.

Pese al acuerdo de fondo entre Gobierno y oposición sobre que la eventual vía para encauzar un conflicto de casi un siglo pasa por la asunción por israelíes y palestinos de sus respectivas realidades, el acelerón de Sánchez para que España reconozca antes de este verano el Estado para los árabes, en un contexto en el que Hamás ejerce el liderazgo en la Gaza represaliada por el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, se ha convertido en otro elemento de fricción en la política española. Ayer, el jefe del Ejecutivo aprovechó su gira internacional para recabar apoyos a su iniciativa para hurgar en lo que interpreta como una polifonía en el PP sobre este asunto.

La gira del presidente

«Lo que yo escuché (el miércoles) en el Congreso fue un amplio respaldo por parte de los grupos a la posición del Gobierno de reconocer el Estado palestino», defendió Sánchez desde Noruega, donde consiguió sumar a su plan un socio más al rubricar el primer ministro del país un comunicado conjunto en el que ambos dicen estar «preparados» para reconocer a los dos Estados. «En el principal partido de la oposición estamos escuchando distintas voces que dicen que no, que dicen que tal vez...», incidió Sánchez.

«En todo caso, que se aclaren», remató, insistiendo en que «hay una amplia mayoría de los parlamentarios a favor» de lo que él defiende. El líder socialista, que por la tarde visitó Irlanda, continuará sus contactos con la recepción en Madrid del nuevo primer ministro portugués, el conservador Luis Montenegro. El martes viajará a Eslovenia y, posteriormente, se reunirá con el primer ministro belga, Alexander De Croo, presidente de turno del Consejo Europeo.

En su respuesta a la intervención de Sánchez en el Congreso, Feijóo se mantuvo en la posición adoptada en 2014 por el PP, pero requiriendo al presidente que el reconocimiento de Palestina sea fruto de un proceso negociador y se dote del aval de más países «de peso». Días después de que el expresidente Aznar dijera que no cabe reconocer «lo que no existe», Ayuso volvió a marcar perfil frente a Sánchez, esta vez en una materia que escapa a sus competencias. Tras constatar que la estrategia del PP es la de su líder, Gamarra concedió que Hamás no puede salir «fortalecida» de esta crisis y que quien ambicione otra cosa, «de demócrata tiene bien poco». Y cargó contra, a su juicio, los déficits en Defensa del Gobierno.