Defensa veta la visita, sin precedentes, que quería cursar Feijóo a las tropas en Letonia

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 21 de febrero 2023, 20:13 Comenta Compartir

No hay resquicio en el que el Gobierno y el PP no polemicen esta legislatura. La nueva mecha ha prendido, esta vez, por el delicado flanco de la guerra en Ucrania y las circunstancias que la rodean, en la semana en que se cumple, además, el primer año de la invasión lanzada por el régimen ruso de Vladímir Putin. Génova dio a conocer ayer la pretensión, sin precedentes entre los líderes que se han sucedido al frente de la oposición, de visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia en el marco de una de las operaciones de la OTAN y la negativa del Ejecutivo a acceder a la petición de Alberto Núñez Feijóo. Donde los populares ven un veto «insólito», la ministra de Defensa, Margarita Robles, aludió a criterios operativos y a las peligrosas circunstancias del operativo para justificar el 'no', al tiempo que aconsejó «no hacer política partidista» con este asunto.

Feijóo se dolió, en los pasillos del Senado, de que esta «es la primera vez que al jefe de la oposición no se le deja ir a expresar la solidaridad a las tropas españolas», aunque ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez, por citar los dos ejemplos más próximos, cursaron una petición y un viaje similares cuando encabezaban la oposición en España. El jefe de filas del PP llegó a segurar que el primer ministro letón, el dirigente del centroderecha Arturs Krišjānis Kariņš, «estaba de acuerdo» con su solicitud, como lo estaba también «la OTAN». Según fuentes del PP, el partido habló en dos ocasiones con el gabinete de la titular Robles, y la negativa no se argumentó en la singularidad de la misión en la que participan los soldados españoles o en que esta se pueda ver entorpecida, sino en que la visita no iba a autorizarse «porque es año electoral».

Los conservadores, que aseguran haber buscado ya fechas y vuelos y que mañana tienen una pregunta prevista para Robles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, preludiaron las palabras de Feijóo con un comunicado en el que aseguran que «ningún español puede entender que se niegue al jefe de la oposición un encuentro de ánimo y apoyo con las Fuerzas Armadas desplegadas en el extranjero». Génova urge al presidente Sánchez a revocar una decisión «profundamente equivocada e incomprensible», que, según acusaron, «demuestra una vez más que no hay área temática en la que el Gobierno no funcione de forma sectaria, pretendiendo excluir» lo que representa el PP.

Todo, denuncian, sin que haya mediado con Defensa consulta previa «respecto del uso público o privado que se haría de la visita». Robles objetó que los viajes «hay que planificarlas adecuadamente» para que «no distorsionen» las operaciones; «una misión muy arriesgada y muy complicada» en este caso. «El señor Feijóo sabe que este Gobierno en materia de Defensa tiene una política de Estado abierta a todos. Las Fuerzas Armadas son de todos», remachó.