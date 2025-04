PP y Cs rompen las negociaciones y no irán juntos a las elecciones catalanas

Partido Popular y Ciudadanos concurrirán por separado a las elecciones catalanas del 12 de mayo tras no ser capaces de alcanzar un acuerdo para que ... lo que queda del partido que fundó Albert Rivera en 2006 se integrase en las filas de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, que ahora se lanza de lleno a conquistar también el voto de los liberales. «El PP lamenta que las conversaciones con Ciudadanos no hayan fructificado a pesar de la honesta voluntad de ambas direcciones», señalaban ayer fuentes del PP minutos después del comunicado en el que la formación naranja confirmaba la misma noticia.

El objetivo real de los populares pasaba por absorber a los liberales tanto para las elecciones en Cataluña como para las europeas del 9 de junio –además del resto de procesos electorales que se produjesen posteriormente–. El propio Feijóo recalcó este jueves en Bruselas que la integración de los naranjas en sus filas era algo que ya se había producido «parcialmente» y que faltaba hacerlo de forma «mayoritaria».

Pero la negativa de los altos cargos de Cs en Cataluña a diluirse en otras siglas ha terminado por tumbar el pacto. Adrián Vázquez ha sido el encargado de liderar las negociaciones con la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. El eurodiputado no ha escondido las últimas semanas su postura a favor de la incorporación de lo que aún queda de Cs en el PP. Pero finalmente no ha sido posible y por ello Vázquez decidía ayer presentar su dimisión como secretario general.

«Al no haber logrado culminar el objetivo por el que iniciamos esta búsqueda de acuerdo tras el mandato de la Ejecutiva de mi partido, y dado que ni puedo ofrecer mi compromiso a una causa en la que no creo ni quiero ser un obstáculo para mis compañeros, he decidido dar un paso al lado y poner mi cargo a disposición del partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante».

Vázquez recalcaba también que «ha habido una buena voluntad y sintonía por parte de quienes se han sentado en la mesa para intentar alcanzar un pacto, pero el ruido mediático y todo lo que, en pleno proceso de negociación, se ha ido publicando en medios de comunicación no han ayudado a llevar la negociación a buen puerto».

El único planteamiento del PP era la incorporación total de Cs en sus listas. Algo a lo que se oponía de forma radical Carlos Carrizosa, líder del partido en Cataluña y principal obstáculo que se han encontrado Vázquez y Gamarra para cerrar un acuerdo. Carrizosa, precisamente, daba pistas este jueves de lo que ambas partes acabarían anunciando ayer al afirmar que aceptar el trato del PP significaba pedir a su formación «desaparecer» y que «está fuera de los estatutos plantear una integración y disolución en otro partido».

Lo cierto es que Cs ha desaparecido en toda España, salvo en Cataluña, donde nació. Carrizosa cree que allí pueden resistir a pesar de que las encuestas vaticinan que no conseguirá ningún escaño. El PP, por su parte, confía en –aunque no han conseguido integrar a los liberales– absorber lo que queda del electorado naranja.