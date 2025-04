El PP convierte su apoyo a la reforma en arma electoral para disputar el voto femenino

El PP saldrá este martes al rescate del PSOE para aprobar con sus votos la toma en consideración de la proposición de ley para reformar ... los aspectos más polémicos del 'solo sí es sí', que ha permitido más de 721 rebajas de condenas a agresores sexuales y 74 excarcelaciones, por el retoque que se hizo a las horquillas de las penas. Y lo hará no para «hacerle un favor» a Pedro Sánchez y salvarlo «del follón que tiene montado en su Ejecutivo», sino para «ser consecuentes con las mujeres y protegerlas de este Gobierno», como explicó el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante su visita a Cáceres.

La «chapuza legal», que ha abierto una profunda brecha en la coalición, se ha convertido en una de las armas más potentes que tienen los conservadores para hurgar en la reputación de los socialistas a menos de tres meses de las elecciones autonómicas y municipales, donde esperan dar un vuelco al mapa electoral y teñirlo de azul. Con el 28-M en el horizonte, el PP se ha erigido como defensor de la «dignidad de la mujer» frente a la quiebra de la izquierda, ofreciendo sus votos para reformar la norma en el Congreso sin prebendas y, de paso, entrar en la pugna con el PSOE por el voto femenino.

En ese intento de crecer por el centro se entiende el respaldo explícito de Feijóo a la ley de plazos del aborto, que hace más de una década los populares recurrieron ante el Tribunal Constitucional, y que ha supuesto las críticas de los sectores más conservadores del partido, el reproche de la Iglesia y los ataques de Vox. «Hay que evolucionar y entender lo que pide la sociedad», reflexionan en Génova, decididos a dar la cara sin complejos en el debate feminista.

En su último duelo en el Senado, Feijóo acusó a Sánchez de ser el presidente «menos feminista de la historia» al haber protagonizado con la ley de libertad sexual «el mayor retroceso en la defensa de las mujeres de España». Un ataque del que en Moncloa se defienden con la «ambiciosa agenda de transformación social» emprendida por el Gobierno frente a un PP que siempre ha supuesto «un obstáculo para la igualdad y el progreso de las mujeres».

Ahondar en la brecha

Pero por más que los socialistas se defiendan recordando que los de Feijóo acostumbran a votar siempre en contra de cualquier norma que suponga un avance para los derechos de la mujer, la realidad es que la normativa que ha provocado los centenares de rebajas de condenas a delincuentes sexuales lleva su firma y la de Podemos; y que se van a valer de la derecha para hacer avanzar la reforma. «Espero y deseo que este 8-M lo podamos celebrar con la enmienda y derogación parcial del 'sí es sí' y que el presidente, por la dignidad de las mujeres, derogue su ley y haga caso a la propuesta que el PP ya presentó, y tengamos así una buena noticia para las mujeres», dijo Feijóo, ahondando en la brecha del Gobierno.

Los populares arguyen que mientras no se reforme la norma y se recuperen las penas que había antes para los violadores, el Ejecutivo no podrá decir que defiende a las mujeres, porque el «feminismo hay que demostrarlo de verdad». El PP lo hará «siendo coherentes con la reforma propuesta en diciembre», subrayó el dirigente gallego, «porque no nos gusta el feminismo de pancarta ni el feminismo como arma arrojadiza».

Legislación obligatoria

Sobre la ley de paridad anunciada el sábado por el jefe del Ejecutivo como un nuevo hito en la lucha por la igualdad, Feijóo recordó que es la trasposición de una directiva de la UE de obligado cumplimiento que, además, fue impulsada por el PP europeo. Cree, no obstante, que la normativa va por «el buen camino», aunque reprochó a Sánchez que no predique con el ejemplo y tenga más mujeres en el organigrama de la Presidencia del Gobierno.

El líder de la oposición hacía así referencia al núcleo duro de Sánchez, donde solo hay una mujer entre los siete secretarios generales a diferencia de su gabinete, que cuenta con tres vicepresidentas y ocho ministras. Una paridad que tampoco se refleja en la dirección nacional del PP, donde de los nueve miembros solo hay dos mujeres (Cuca Gamarra y Carmen Navarro).