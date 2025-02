El PP denuncia que las medidas anticrisis se financiarán con el exceso de recaudación

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 27 de diciembre 2022, 15:48 | Actualizado 19:06h. Comenta Compartir

El PP cuestionó este martes las nuevas medias anunciadas por Pedro Sánchez porque, a su juicio, «llegan tarde» y «se quedan cortas». Aún así, esperarán a conocer la letra pequeña del real decreto ley para decidir el sentido de su voto. «Nuevamente podemos hablar de decepción, de un presidente del Gobierno que llega tarde y se queda corto ante la situación que viven los españoles», aseveró la secretaria general, Cuca Gamarra.

En Génova reprochan al jefe del Ejecutivo que «copie tarde» sus medidas porque si se hubieran adoptado en septiembre cuando Alberto Núñez Feijóo las planteó los ciudadanos se habrían ahorrado en torno a 300 millones de euros en la cesta de la compra. «La inflación nos ha salido muy cara a los españoles pero ha beneficiado de forma directa al Gobierno y a Sánchez», afirmó Gamarra, que lamentó que Moncloa haya excluido de la rebaja del IVA productos básicos como la carne, el pescado, las conservas o el agua.

Para los populares el 2022 se ha convertido en el año de la «inflación» y del «récord de recaudación fiscal», con más de 33.000 millones de euros que no se han usado, en su opinión, para aliviar la carga fiscal de las familias. Argumentan que la alta recaudación por la inflación ha supuesto que los españoles han puesto de su bolsillo lo que ahora pretende repartir el Ejecutivo. «No se les está ayudando, se les está dando algo –denunció Gamarra– que ya se ha pagado, después de una subida de casi quince puntos en la cesta de la compra».

La número dos del PP censuró también que se ponga fin a la bonificación de 20 céntimos de los carburantes, que a partir de ahora ya no será una medida general, sino que solo beneficiará en ámbitos puntuales: transporte, agricultura y pesca. Insistió en que hay otros sectores que aún necesitan de esta ayuda, así como las familias y particulares que también pierden este recurso y lamentó que no se «piense en aquellas personas que no podrán acceder a los 200 euros de ayudas» por superar el umbral de los 27.000 euros anuales, o que no se considere deflactar el IRPF para aligerar los costes de las hipotecas entre las familias.

Nuevas cesiones

La dirigente conservadora críticó el excesivo triunfalismo de Sánchez «cuando todavía no hemos recuperado el crecimiento previo a la pandemia» e hizo hincapié en las concesiones que se ha hecho desde el Gobierno a los independentistas, empezando por «entregarles el Código Penal» y sacando la sedición «que protegía el marco de convivencia dentro de la Constitución».

En la dirección nacional no dan ninguna credibilidad al portazo del presidente a Pere Aragonès «porque ha hecho todo lo que dijo que no haría». Por eso, insisten, cuando se le escucha decir que no habrá un referéndum de independencia en Cataluña, «sabemos que se celebrará».

Ampliar Jorge Buxadé. EP Vox: «Quieren comprar el voto de los españoles» Por A. A. Pedro Sánchez es «un sociópata», «un mentiroso», «un ladrón de las clases medias», «busca perpetuarse en el poder» y «trata de comprar el voto de los españoles». Esta es, en resumen, la valoración que se realizó desde Vox sobre la comparecencia del presidente del Gobierno. Jorge Jorge Buxadé, vicepresidente de la formación que lidera Santiago Abascal, e Ignacio Garriga, secretario general, censuraron todos y cada uno de los anuncios que realizó el jefe del Ejecutivo. Atribuyeron además a Vox propuestas como la de bajar el IVA a productos básicos. «Estamos viendo cómo Sánchez avanza sin freno, de manera constante, en el objetivo de trocear al Estado para acabar troceando la nación», clamó Garriga. En su intervención, el secretario general realizó una encendida defensa de la unidad de España, situándola incluso por encima de la Carta Magna: «La Nación, mal que le pese a Sánchez y a sus socios, es anterior a la Constitución, es más que la Constitución y prevalecerá a pesar de ellos y de todos sus socios». Desde Vox se alertó de la «furibunda» reacción al discurso de este 24 de diciembre de Felipe VI y del aviso de Pere Aragonès de que el independetismo busca ahora la amnistía a los condenados y fugados del procés además de un nuevo referéndum secesionista, dos opciones que Sánchez negó de plano en su comparecencia. Los dirigentes de Vox reiteraron que una moción de censura contra el presidente del Gobierno es más necesaria que nunca, por mucho que su iniciativa tenga nulas posibilidades de prosperar en el Congreso.