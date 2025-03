El PP bloquea la senda de déficit en el Senado para no ser «cómplice» de Sánchez

El Partido Popular anunció que haría uso de su mayoría absoluta en el Senado para tumbar los objetivos de déficit y deuda indispensables para aprobar ... los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y así lo ha hecho esta tarde. Los populares han votado en contra tras no ceder la Moncloa a sus exigencias -una rebaja de impuestos y garantizar a las comunidades su autonomía fiscal-. Ahora el Gobierno se ve obligado a tener que elaborar una nueva senda y volver a llevarla a la Cámara Alta en el plazo de un mes.

La aprobación de los objetivos de déficit y deuda y el techo de gasto es una de las funciones relevantes que tiene el Senado, porque si la votación no sale adelante en la Cámara Alta estos decaen y el Gobierno está obligado a volver a elaborar una nueva senda y presentarla en el plazo de un mes. Por tanto, uno de los efectos inmediatos es que los Presupuestos Generales también se retrasan como mínimo un mes más.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha sido la encargada de presentar la senda presupuestaria. La también ministra de Hacienda ha aprovechado la ocasión para cargar contra los de Alberto Núñez Feijóo por tumbar los objetivos de déficit y les ha advertido de que «se equivocan» si creen que con su veto el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

«No tiene ni pies ni cabeza, salvo que el único interés que le dirija es el bloqueo por el bloqueo, sin importar lo más mínimo ni el bienestar de los vecinos, ni la propia coherencia interna», ha criticado Montero durante su intervención este miércoles en el Senado.

La ministra del Ejecutivo -que también ha querido reconocer la autonomía y la legitimidad del Senado para pronunciarse-, ha afeado a los populares el «flaco favor« que, a su juicio, »hacen a la función institucional y democrática» de la Cámara Alta cuando intentan utilizarlo «de forma partidista para convertirlo en un contrapoder al Congreso de los Diputados o en un fortín propiedad de un grupo político».

A juicio de Montero, es «un sinsentido carente de toda lógica» que la mayoría de esta Cámara «se emplee a fondo para perjudicar» a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer sus competencias.

El encargado por parte del PP a la hora de defender el «no» ha sido su senador Gerardo Camps. «Los españoles no quieren más subidas de impuestos, de cotizaciones sociales, de deuda y de gastos superfluos. Por todo ello, con toda la legitimidad democrática, en defensa del interés general, de los españoles y del crecimiento económico de nuestro país, vamos a votar que no a estos objetivos de estabilidad», ha afirmado el popular.

Camps, además, ha instado a Montero a que se «vaya acostumbrando» a que la mayoría de Génova en la Cámara Alta «es legítimamente democrática, como cualquiera otra mayoría en otra Cámara». «El resultado del mismo debe ser aceptado de buen grado, no con amenazas y con presiones», ha remarcado.

Los de Feijóo han defendido su voto en contra porque quien «manda» en esta legislatura «son los señores Otegi, Ortuzar y, muy especialmente, el señor Puigdemont, prófugo de la justicia española y residente en Waterloo, que desde allí decide lo que se puede hacer aquí».

El resto de los portavoces parlamentarios que han intervenido han expresado su postura a favor de la senda de objetivos de deuda y déficit planteados por el Ejecutivo. No obstante, el 'no' de la mayoría absoluta de los populares es suficiente para que no salgan adelante.