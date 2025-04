El PP «confía» en que acudan simpatizantes del PSOE al acto contra la amnistía

Javier Arias Lomo Lunes, 18 de septiembre 2023, 14:12 | Actualizado 20:11h. Comenta Compartir

En el PP calientan motores para que el acto del domingo contra la posible amnistía sea un éxito total y ayer hicieron un llamamiento al sector más crítico del PSOE con Pedro Sánchez. El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta de los populares, Borja Sémper, afirmó hoy en el partido «confían» en que a dicha convocatoria acudan tanto socialistas de carné como aquellos que han sido expulsados por criticar a la actual dirección de Ferraz –como sucedió la semana pasada con Nicolás Redondo, exlíder de los socialistas vascos–.

«Hago invitación expresa a todos, socialistas de carné, socialistas expulsados, socialistas de corazón, conservadores, liberales, es decir, a todos los españoles que hoy están preocupados porque se va a romper la igualdad», apuntaba el dirigente vasco desde Génova, donde compareció tras la reunión del Comité de Dirección de los populares.

El también diputado no quiso ofrecer detalles acerca del formato de la convocatoria del domingo, que tendrá lugar a las 12:00h y cuyo lema es el de «Frente a la amnistía, igualdad», pero insistió en que se trata de «un acto convencional de partido». Vox, que pidió a Feijóo aclarar si este lo convocaba la sociedad civil o no, confirmaba ayer que no estará presente. Los de Santiago Abascal, por el contrario, sí que asistirán a la del 8 de octubre convocada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona.

Además, Sémper aprovechó para tildar de «inauditas» las criticas vertidas los últimos días desde el Gobierno a raíz del anuncio de este acto. «Salvo lo que haga el PSOE de Sánchez, todo para ellos está mal», aseguraba tras afirmar que esa actitud pone de manifiesto que ni PSOE ni Sumar «aceptan el resultado del 23-J, el mandato del Rey, o la fecha elegida por la presidenta del Congreso para la investidura». La estrategia actual del líder socialista, sostiene Sémper, pasa por «enmarañar el debate» con el fin de no responder a la pregunta capital de si concederá o no la amnistía que reclama Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia desde 2017.

La convocatoria del domingo tendrá lugar solo 48 horas antes de la sesión de investidura de Feijóo. Una empresa casi imposible para el líder gallego ante la falta de apoyos –cuenta con 172 'síes'–, pero en la que el PP continúa trabajando. Ayer, de hecho, Cuca Gamarra, secretaria general del partido, se reunía por la tarde con Aitor Esteban, portavoz del PNV. El dirigente vasco –que admitía otros contactos entre ambas partes más allá de esta reunión– reiteraba el «no» de su formación a investir al líder del PP. «El PP insiste pero nosotros hemos sido muy claros y no nos hemos movido», zanjaba

