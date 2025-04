PP y Ciudadanos exploran una alianza para las europeas y catalanas

La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña ha obligado a PP y Ciudadanos a acelerar las conversaciones que mantienen para explorar las distintas posibilidades de ... concurrir conjuntamente a las próximas citas electorales. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, y el líder liberal, Adrián Vázquez, llevan meses trabajando una alianza de cara a los comicios europeos del próximo 9 de junio, que están dispuestos a ampliar para los catalanes del 12 de mayo. «La unión del centroderecha es un objetivo desde hace tiempo y ahora es el momento de conseguirla», señalan en Génova.

Aunque los conservadores evitan aclarar los términos concretos que estarían sobre la mesa, sí descartan fusionar su marca con la del partido naranja, como hicieron en las elecciones vascas de 2020 con Pablo Casado entonces como presidente del partido. Apuntan más bien a una «integración» de los dirigentes naranjas en sus listas completando así la absorción que en los tres últimos años ha ido consiguiendo de facto en los diferentes comicios que se han ido sucediendo y en los que Ciudadanos ha ido desapareciendo hasta prácticamente caer en el ostracismo.

En las últimas catalanas, la formación liberal quedó por delante del PP, pero el partido se encuentra inmerso ahora en un proceso de pura supervivencia. Tras la debacle electoral de la formación liberal en los comicios de mayo de 2023, la dirección naranja decidió no concurrir a las generales de julio y se quedó sin asiento en el Congreso. Ahora tratarán «de formar un bloque constitucionalista ganador y de gobierno ante esta ocasión histórica, impulsando alianzas con otras formaciones políticas y con la sociedad civil, para dar a los catalanes el Gobierno que merecen y abrir una nueva etapa alejada de la división y el enfrentamiento».

A pesar de que aún quedan dos meses para las elecciones en Cataluña, el eventual acuerdo tendrá que materializarse «en cuestión de días», dado que los plazos apremian. El 1 de abril termina el período para presentar las candidaturas ante la junta electoral, pero antes, el 22 de marzo se cierra el plazo para que las formaciones comuniquen si se presentan de forma conjunta. Los populares creen que si hay un acuerdo con Ciudadanos, que en 2017 ganó al independentismo en las urnas, saldrían reforzados. «Si podemos incorporar ese legado el PP tiene una capacidad de crecimiento», analizan las fuentes consultadas.

La decisión de Pere Aragonès de apretar el botón del adelanto en cualquier caso ha trastocado los planes de Alberto Núñez Feijóo, que había optado por retrasar el congreso catalán hasta después de las europeas mientras sopesaba si renovar la confianza en Alejandro Fernández, con quien ha tenido desencuentro en los últimos meses -el último por los contactos con Junts para la investidura del líder popular- o por el contrario daba paso a savia nueva como el diputado del PP y exportavoz naranja, Nacho Martín Blanco o el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

Génova evita de momento confirmar a Fernández, quien no ha ocultado su intención de volver a encabezar la candidatura como ya hizo en 2021, y señalan que hasta que no terminen las negociaciones con la c´ula naranja no se pondrá un nombre encima de la mesa.