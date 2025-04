El PP cierra nuevas comparecencias en el Senado por el 'caso Koldo' sin citar aún a Sánchez

La Mesa del Senado, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, cerró ayer las nuevas comparecencias en la comisión de investigación del 'caso ... Koldo' y otros supuestos casos de corrupción, entre los que se encontrarían los casos de mediación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, para que empresas en apuros económicos recibieran ayudas públicas.

De momento, los populares se guardan el as en la manga para convocar al presidente del Gobierno para que testifique en la Cámara alta, algo que Alberto Núñez Feijóo ya dio por hecho antes de las elecciones europeas que se producirá más tarde o más temprano. A quien sí llamaron a declarar el 7 de junio fue a la presidenta del Congreso Francina Armengol a cuenta de la compra a Koldo y sus socios durante la pandemia por parte de la administración balear de mascarillas defectuosas por valor de 3,4 millones de euros. En un tenso debate, la ex presidenta autonómica denunció el uso partidista de la comisión al haber sido llamada a tan solo dos días de las elecciones.

El primero de los próximos comparecientes será Germán Rodríguez, ex jefe de gabinete de Salvador Illa cuando este ejerció como ministro de Sanidad durante los peores momentos de la pandemia por el coronavirus. Le seguirá Conrado Domínguez, ex alto cargo de la sanidad canaria bajo el mandato del ahora ministro de Administración Territorial, Víctor Ángel Torres. La tercera compareciente será la ministra de Seguridad Social, ex consejera de Economía y Hacienda del Gobierno navarro que preside la socialista María Chivite.

Según justificó el grupo popular en el Senado, estas nuevas convocatorias servirán para «continuar con los trabajos para destapar las conexiones de la trama de corrupción que cerca al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE».