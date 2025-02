El PP califica de «horribilis» la última semana del «Gobierno desbordado» de Sánchez

El Partido Popular comienza la semana haciendo repaso de los últimos siete días «horribilis» para el Gobierno. Fuentes de la formación que lidera Alberto Núñez ... Feijóo acusan a Pedro Sánchez de aumentar su «apuesta por la política frívola y el ataque personal, el cuestionamiento del sistema judicial y la entrega incondicional al independentismo», después de «desangrarse» en el Congreso al salvar dos de sus tres decretos gracias a la abstención de Junts.

Para los populares, el Ejecutivo se ha abonado a «los insultos y escándalos». Por ello recuerda que el pasado lunes se vio «obligado» a «copiar» su propuesta de bajar el IRPF a los perceptores del salario mínimo para que el Estado no se quede con el alza de su subida.

Respecto al martes pasado, las fuentes señalan que una diputada de Sumar llamó «subnormal» al líder del PP justo el día en el que se tomó en consideración en el Congreso la propuesta para eliminar el término disminuido de la Constitución para sustituirlo por personas con discapacidad. También comentan que la Cámara Baja aceptó «fuera de plazo» enmiendas de los socios de investidura a la ley de amnistía que exonerarían a Laura Borràs, los hijos de Pujol o el abogado de Puigdemont.

El miércoles, por su parte, fue el día en el que -según el PP- el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió en el Congreso con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y que además se conoció el informe de los letrados de la Comisión de Justicia que ve dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía al procés.

En cuanto al jueves, desde el PP señalan que el Ejecutivo no reaccionó a las declaraciones del dirigente abertzale Arnaldo Otegi sobre que ETA no dejaba de matar porque no le interesaba al Estado, ya que «depende de Bildu para sobrevivir». Y del viernes aluden a las críticas de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga por presunto terrorismo a Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic.

Y del fin de semana, el PP alude a que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, menospreció al portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, por su calvicie.