HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Alejo Miranda de Larra interroga al jefe del Gobierno. EFE

Un año y medio de espera para no cumplir las expectativas

Dirigentes del PP creen que Miranda «se pasó de frenada» mientras Génova se congratula de haber puesto contra las cuerdas al presidente

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Sensaciones encontradas en las filas del PP tras el paseíllo de Pedro Sánchez por el Senado. Después de un año y medio deshojando la ... margarita, las expectativas ayer eran muy altas. El objetivo fijado por Génova era «acorralar» al presidente del Gobierno por los casos de corrupción que rodean a su entorno familiar y político, que contestase a las preguntas que esta vez no iban a hacerle los periodistas 'afines'. Pero el desenlace no fue el esperado por más que Génova se vanagloriase de que había «cumplido» el objetivo. El jefe del Ejecutivo salió sin apenas arañazos de un tercer grado en el que el senador elegido por los populares, Alejo Miranda de Larra, exhibió dureza pero, en algunos momentos, «se pasó de frenada». «Estuvo muy acelerado», reconoce un cargo consultado. «Intento ser invasivo, pero acabó atropellando al presidente», afirma otro dirigente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un año y medio de espera para no cumplir las expectativas

Un año y medio de espera para no cumplir las expectativas