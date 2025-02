El CIS coloca al PP al borde de perder la mayoría absoluta en Galicia, con el BNG como segunda fuerza

El PP estaría al borde de perder su mayoría absoluta en Galicia, que se sitúa en los 38 escaños. Según el barómetro preelectoral del Centro ... de Investigaciones Sociológicas (CIS), los populares con Alfonso Rueda a la cabeza se moverían en una horquilla de entre 36 y 38 diputados. En los pasados comicios autonómicos y con Alberto Núñez Feijóo como candidato obtuvieron 44. La segunda fuerza más votada sería el Bloque Nacionalista Galego (BNG) que pasaría de los 19 asientos en el Parlamento gallego a entre 20 y 23. Los socialistas quedarían en tercera posición con entre 15 y 17 diputados, ligeramente por encima de los 14 que lograron en 2020.

Estimación de escaños para las elecciones autonómicas gallegas Mayoría absoluta 38 Total 75 CIS 2024 2020 Sumar: 0-2 Podemos: 0-1 Fuente: CIS Estimación de escaños para las elecciones autonómicas gallegas Mayoría absoluta 38 Total 75 CIS 2024 2020 Sumar: 0-2 Podemos: 0-1 Fuente: CIS Estimación de escaños para las elecciones autonómicas gallegas Mayoría absoluta 38 Total 75 CIS 2024 2020 Sumar: 0-2 Podemos: 0-1 Fuente: CIS

En cuanto a bloques ideológicos la izquierda (BNG, PSdeG, Sumar y Podemos) recabaría un 53,6% de los votos frente al 44,5% de la derecha (PP y Vox).

Una de las claves que podrían decantar la balanza entre la derecha o la izquierda estará en las otras fuerzas que obtengan representación en la cámara autonómica. Según el CIS, Sumar podría quedarse fuera u obtener has ta dos representantes mientras que Democracia Ourensana, la formación del alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome, pelearía por obtener un diputado regional por su provincia, la única en la que concurre a estas elecciones. Jácome mantiene un pacto de gobierno con el PP tanto en el ayuntamiento de Ourense como en la Diputación provincial, por lo que pese a declararse como independiente todo apunta a que podría decantarse por Rueda en caso de resultar decisivo para decantar la balanza entre la izquierda y la derecha.

Quienes no obtendrían representación alguna serían Vox y Podemos. Los de Abascal, a los que Feijóo ha llamado a no presentarse a estas elecciones para no diluir el voto de la derecha, apenas obtendrían un 1,3% de los sufragios. Aún peor le iría a la formación morada, que tras rechazar su militancia concurrir en las listas de Sumar no pasaría del 0,4% de los apoyos. En 2016, Cuando Podemos concurrió en coalición con las Mareas se convirtió en la segunda fuerza política de Galicia. Cuatro años después y tras un sinfín de luchas internas desapareció del parlamento autonómico.

Pontón, por delante de Rueda

Otra mala noticia para el PP está en la valoración de los ciudadanos sobre los respectivos candidatos. Rueda, el heredero designado por Feijóo, queda por detrás de Ana Pontón. La líder del BNG obtiene una nota del 5,8 entre los encuestados mientras que el líder de los populares se queda en el 5,4.

De darse los peores resultados para el PP que vaticina el CIS, las elecciones gallegas supondrían un severo varapalo para Feijóo, quien dio el salto a Madrid después de la defenestración de Pablo Casado a manos de sus propios barones y tras haber sumado cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia. Más aún cuando los populares, tras barrer a la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, vieron como sus expectativas de recuperar la Moncloa se esfumaron de un plumazo tras las generales de julio.