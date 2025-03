El PP avisa de que no dejará «ni una chapuza del sanchismo en pie» cuando gobierne Los populares anticipan que votarán en contra de la ley de vivienda que tildan de «chollo para los okupas» y no descartan recursos de anticonstitucionalidad contra la norma

Cristina Vallejo Lunes, 24 de abril 2023, 15:42 | Actualizado 17:21h. Comenta Compartir

Las advertencias del Partido Popular sobre las derogaciones de normas aprobadas por el Ejecutivo que efectuará si a finales de año gana las elecciones han sido muy numerosas a lo largo de la legislatura: van desde la ley de memoria a la de eutanasia, pasando por la reforma de las pensiones, la ley trans, la de educación o la del aborto. Y este lunes Borja Sémper, portavoz de Campaña y Sociedad Abierta del Partido Popular, ha afirmado que su partido explicará a los españoles cómo van a efectuar las derogaciones de los textos normativos que tiene en el punto de mira. A raíz de la polémica suscitada por la ley del 'sólo sí es sí' cuya reforma fue aprobada por los votos del PP y del PSOE la semana pasada en el Congreso de los Diputados, Sémper ha clamado por que «vuelva la sensatez a la legislación española». «No va a quedar ni un despropósito de este gobierno en pie», añadió. Pero para precisar: «Lo que no vamos a hacer es contribuir a chapuzas administrativas: cuando uno dice que va a derogar una ley hay que saber lo que queda, tiene que adelantar la alternativa; diremos qué y cómo vamos a derogar», expuso Sémper. «Ni una chapuza del sanchismo va a quedar en pie cuando gobernemos», zanjó, dejando en el aire el momento en que su formación contará el detalle de las reformas normativas que plantea, lo que quieren derogar, modificar y cómo.

Lo que plantea el PP es que no siempre se tratará de una derogación como tal de las normas. Así, en relación en concreto a la ley del 'sólo sí es sí', el Partido Popular la da ya por derogada con la reforma aprobada la semana pasada en la Cámara Baja, aunque no descarta alguna reforma más del texto. En este sentido, la semana pasada la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya se había atribuido el éxito de haber llevado al PSOE a la que calificó de «derogación» de la norma o, al menos, de las modificaciones que ésta imprimía en el Código Penal. Y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, añadió que entre los planes de su partido se incluía una reforma integral del Código Penal después de que el Gobierno, sus diferentes ministerios, haya realizado cambios a retazos y sin una visión de conjunto.

En contra de la ley de vivienda

En relación con la ley de vivienda, Sémper anticipó el voto en contra del grupo popular esta semana en el Congreso de los Diputados. Y dejó la puerta abierta a posibles recursos de anticonstitucionalidad que ya han puesto sobre la mesa ejecutivos regionales como el de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso o el de Andalucía de Juanma Moreno por la posibilidad de que incurra en injerencia en las atribuciones de las comunidades autónomas y, además, por potencialmente poner en cuestión los derechos de propiedad. Salvo su voto en contra a la norma, «todos los escenarios están abiertos» en respuesta a ésta, de acuerdo con el portavoz popular.

También en materia de vivienda, Sémper puso el foco en la 'okupación': «Lamento que Sánchez es una oportunidad fantástica para los 'okupas'», lanzó el popular. Y se refirió a una enmienda transaccional a la nueva norma que calificó como «chollo para los okupas» y que, a su juicio, obstaculiza que los propietarios recuperen las casas. Como contraataque, volvió a desgranar las medidas que ya presentó la semana pasada el dirigente popular encargado de economía, Juan Bravo: desalojo rápido de los 'okupas', endurecimiento de penas, teléfono de atención 24 horas para que la administración actúe de forma inmediata y unidades policiales especializadas en la okupación.

Sémper también señaló que en su partido diferencian entre el «okupa caradura» y «la gente que lo está pasando mal que necesita ayudas de todos», en referencia a los impagos de alquileres o deudas hipotecarias causadas por la crisis económica.

Sequía y Doñana

La otra cuestión que en estos momentos enfrenta al Gobierno con el principal partido de la oposición es la gestión del agua y Doñana. En este sentido, Sémper explicó que España necesita un pacto de Estado por el agua y esbozó algunas iniciativas que promueve el PP: ejecución de las obras hidráulicas pendientes, incremento de los anticipos de la PAC, ayudas a los agricultores más afectados por la guerra de Ucrania, movilización de los fondos europeos para modernizar los regadíos o aprovechar la presidencia de la Unión Europea que se inicia el 1 de julio para activar políticas contra la sequía a nivel comunitario.

En particular respecto a Doñana el líder popular se apropió del lema «no se toca» y defendió que su protección es compatible con la actividad económica de quienes están ahí trabajando y que confía en que la ley del gobierno andaluz esté de acuerdo con el criterio comunitario, que no se pronunciará hasta que que termine la tramitación de la norma.

Sémper también le recriminó al Gobierno que durante toda la legislatura el agua haya estado fuera de su agenda: «Cinco años después el presidente no habla de otra cosa; no le preocupa el clima, sino el clima electoral». Le acusó de improvisación y de falta de respeto, porque a la última mesa de la sequía no acudieron ni el ministro de Agricultura, Luis Planas, ni la vicepresidenta Teresa Ribera.

Desviar la atención con Primo de Rivera

Además de achacarle electoralismo con la cuestión del agua, Sémper criticó al Gobierno por querer desviar la atención con la exhumación de José Antonio Primo de Rivera: «Movieron a Franco, hoy mueven a Primo de Rivera, pero lo que se mueven son las hipotecas, la cesta de la compra, lo que se mueve es el precio de la vida y los líos del Gobierno». «Este Gobierno está obsesionado por desviar la atención de los problemas que tienen los ciudadanos, que son la economía, la hipoteca, la cesta de la compra y los líos del Gobierno», abundó. Incidió asimismo en que la exhumación del fundador de Falange se realiza a petición de la familia, porque ésta tomó la decisión antes que el propio gobierno: «Clama al cielo que con ello trate de tapar los problemas que tiene España a presente y a futuro y que requieren un Gobierno solvente y sólido», añadió.

Los populares critican a Sánchez por no acudir a la entrega del Premio Cervantes El Partido Popular ha criticado a Pedro Sánchez por no acudir al acto de entrega del Premio Cervantes al poeta venezolano Rafael Cadenas, que tenía lugar este lunes en la Universidad de Alcalá de Henares. En este sentido, Borja Sémper ha calificado este hecho de «desprecio». «Lo que llama poderosamente la atención es el desprecio del presidente Sánchez no acudiendo a su entrega», apuntó, a un poeta de 93 años que ha cruzado el Atlántico para recoger el galardón. A juicio del portavoz popular, ésta ha sido una «oportunidad desaprovechada por Sánchez» en un día que era de dar la cara tras el que calificó de «postureo» de la jornada anterior, el Día del Libro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también le recriminó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en la entrega del Premio Cervantes. De esta forma, deslizó que podría ser porque el ganador, Rafael Cadenas, defiende «la libertad que destrozan sus amigos bolivarianos», o porque el presidente «teme la reacción de los alcalaínos después de sus lamentables declaraciones ayer en Fuenlabrada anunciando que quiere seguir descapitalizando a Madrid». «Sea por la razón que sea la actitud del presidente con el Premio Cervantes y con el Rey es inaceptable», remató Ayuso.