Montero afronta otra dura sesión de control con el PP acusándola de dar «la espantada» con las Cuentas

El asedio contra María Jesús Montero de un PP crecido en la sesión de control al Gobierno de este miércoles fue total. Sin la presencia ... de Pedro Sánchez, de viaje oficial en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, los populares focalizaron sus principales críticas en la vicepresidenta primera, empezando por su secretaria general, Cuca Gamarra, que le reprochó haber protagonizada una «espantada» tras retirar el Ministerio de Hacienda la senda de déficit para no perder a manos de Junts la votación que iba a tener lugar este mismo jueves en el Congreso.

«Son un Gobierno paralizado y sin rumbo», señaló la dirigente del principal partido de la oposición. En su respuesta, Montero reivindicó que el Gobierno ha logrado aprobar todas las leyes que ha presentado, 17, y que quien está incapacitado para gobernar es, en cambio, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo. «Con su mezquina oposición perjudican a la mayoría social del país, usan bulos y denuncias de organizaciones de la ultraderecha ante la desesperación de no tener proyecto», zanjó.

Luego, en respuesta a Borja Sémper, aseveró que el Gobierno sí que llevará los Presupuestos Generales del Estado a la Cámara baja y defendió que se puede gobernar sin ellos. «O si no, pregunte a la señora Ayuso, que estuvo cuatro años con un presupuesto, o al señor Mañueco que estuvo cinco años con un presupuesto», se revolvió, recordando a Sémper el comunicado que él mismo leyó en enero de 2020 al abandonar el PP, cuando dijo que dejaba una política que «convendría prestigiar» con «respeto» y superando «las trincheras».

«Es feo mentir», le replicó el dirigente vasco, que regresó a la primera línea del partido al aterrizar Feijóo en la presidencia del partido tras la dimisión de Pablo Casado. Y espetó a la vicepresidenta, convertida en pieza de caza mayor para los populares: «Ustedes no son un Gobierno, ustedes efectivamente son una trinchera. España, desgraciadamente no tiene un Gobierno. Tiene un Gobierno atrincherado». Algo a lo que aludida, que tuvo que volver a defenderse de las interpelaciones a derecha pero también a la izquierda de la bancada gubernamental, contestó aferrándose a que los populares no tienen con quién pactar para poder alcanzar la Moncloa.

Modo campaña

Para entonces, los populares, regocijados con las dificultades del Ejecutivo, habían combinado ya -lo hizo Gamarra- el discurso a la ofensiva con la bandera de que su partido sí es la alternativa. La portavoz recitó en el acotado tiempo disponible la batería de medidas propuestas para mejorar la conciliación familiar como la gratuidad de la educación infantil o la bajada de impuestos, con las que aspira a opacar también a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La intervención de Gamarra sonó a modo campaña.

La dirigente riojana también paseó su cara a cara con Montero por la nueva reunión mantenida en Suiza entre Santos Cerdán, número tres del PSOE, y Carles Puigdemont. «¿Le parece normal que el señor Cerdán se vaya con su mochila a Suiza a comprar votos con el dinero y la igualdad de todos los españoles para sacar una votación?», zahirió.

La tesis del PP es que la legislatura se ha convertido en «insostenible» porque «estallan escándalos semana tras semana» y el Ejecutivo sufre derrotas continuas. «¿No ven la cara que se les queda cada vez que son vapuleados en esta casa?», exclamó Gamarra en el cruce semanal en el Congreso.