El PP acusa al Gobierno de «copiar mal» su propuesta sobre avales públicos para la compra de vivienda

Cristina Vallejo Lunes, 8 de mayo 2023, 16:07

Los populares siguen insistiendo en que el Gobierno les copia sus propuestas. La última, la que aprobará este martes del Consejo de Ministros en virtud de la que el Estado, a través del ICO, avalará a los jóvenes y a familias con hijos en sus operaciones hipotecarias dirigidas a la compra de vivienda. Así lo anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este fin de semana en un mitin del PSOE. Borja Sémper, portavoz de campaña del PP, afirmó que el «nerviosismo» y «agotamiento» que atribuye al Gobierno, «se demuestra en la copia incesante de las medidas que propone el Partido Popular». «Hemos visto copiar mal la propuesta de Interrail y ahora también con los avales a la vivienda», agregó Semper. El dirigente popular recordó asimismo otras medidas cuya ideación se atribuye el PP y que terminó aplicando el Ejecutivo «tarde» o de forma «incompleta», como la rebaja del IVA de la luz, las ayudas a los más vulnerables, así como la reducción del IVA de los alimentos, aunque, afeó Sémper, sin incorporar carne, pescado o las conservas. «Cuando el Gobierno nos copia va por el buen camino y de lo que se trataría es de que nos copiara bien», añadió, para conminar al Ejecutivo a que baje el IVA a la carne, el pescado y las conservas, a que deflacte el IRPF para las rentas medias y bajas y a que reduzca el tamaño del Gobierno cesando al ministro del Interior y a la ministra de Igualdad.

Aunque Sémper acusó al Ejecutivo de copiar sus propuestas, no ahorró tampoco críticas a Pedro Sánchez por sus últimos anuncios, sobre todo los relativos a los jóvenes: «Los problemas de la juventud son de tal dimensión, los retos que afrontan nuestros chicos y chicas son de tal envergadura, que nuestros jóvenes no son comprables con billetes de tren por Europa». «No se compra ni se engaña a los jóvenes», zanjó. Del mismo modo, afirmó que produce «bochorno» el que calificó de «bazar» y «zoco persa de precampaña» en que «se han convertido los mítines del PSOE» y afeó el hecho de que sea en este escenario donde el presidente realiza los anuncios de lo que luego se aprobará en el Consejo de Ministros.

Respecto a las medidas que sobre vivienda los populares acusan al Gobierno de plagiárselas al Partido Popular, Sémper concedió que en el caso de que «estén bien copiadas», su grupo parlamentario las apoyará en el Congreso.

Sémper también trató de ampliar el contenido de «derogación del sanchismo», el leitmotiv con que enfrentan los populares la campaña para las elecciones municipales y autonómicas y, por extensión, también para las generales previstas para final de año. De esta forma, explicó que la llegada de los populares a Moncloa implicará «derogar el contenido material» de la legislatura del Ejecutivo de coalición -sin precisar en este caso las leyes concretas que prevé dejar sin contenido- y también «las formas», como el «uso partidista de las instituciones» que los populares atribuyen al Gobierno. Se refirió, para ilustrar esta idea, por ejemplo, al apercibimiento de la Junta Electoral Central a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, por referirse al PP en ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

El popular se refirió, asimismo, al ambiente que perciben en sus filas en esta precamapaña. Y su diagnóstico es que hay «decepción» de los ciudadanos con el «tripartito» y los «multipartitos» de las diferentes comunidades autónomas, en referencia a las coaliciones del Gobierno central -tres partidos, dicen los populares, al haber una división manifiesta entre Podemos y Sumar, la marca de Yolanda Díaz-. Y que ello «contrasta» con la «satisfacción» con los candidatos populares y, singularmente, cuando Feijóo acude a los mítines del PP. «Notamos ilusión de cambio, ilusión que detectamos en las calles y que también reflejan las encuestas con las que contamos», añadió. «Pero no podemos confiarnos y no nos confiamos. Quedan veinte días en los que la maquinaria no va a bajar la guardia, aunque los datos y el pulso de la calle nos digan que vamos muy bien», advirtió el portavoz de campaña de los populares.

Proposición de ley para la reforma de la malversación

Borja Sémper también precisó la medida que la semana pasada esbozó Alberto Núñez Feijóo: el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados presentará una proposición de ley para reformar el delito de malversación, una vez que ha trascendido que Bruselas, a través de una directiva que acaba de iniciar ahora su tramitación -proceso que puede durar más de un año-, busca la armonización de las penas asociadas a la corrupción en todo el territorio comunitario, lo que llevaría, previsiblemente, a que España tenga que endurecer el Código Penal. El popular afeó al Gobierno la rebaja del delito de malversación que promovió a finales del año pasado junto con la reforma del delito de sedición, lo que, a su juicio, es contrario a las indicaciones actuales de la Unión Europea. «Queremos volver al menos a la regulación anterior», manifestó Sémper. «Lo que sabemos ahora es que (la reforma del delito de malversación) no era para homologarnos con Europa», añadió. «Fue para beneficiar a corruptos independentistas por orden de los independentismo y ahora lo que toca es arreglarlo», agregó, para apuntar asimismo que el Ejecutivo «puede contar con el PP para hacerlo; o lo hace con nosotros ahora, o lo haremos cuando gobernemos: el delito de malversación se va a endurecer». El dirigente popular también anticipó que promoverán la tipificación del referéndum ilegal y el de sedición. «Lo que decía Sánchez antes de necesitar a los independentistas», cerró.

El PP acusa a Ribera de mentir y niega que Feijóo tuviera una conversación con la vicepresidenta sobre Doñana Borja Sémper, portavoz electoral del PP, acusó a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de mentir y, de este modo, negó que se hubiera producido una conversación informal entre la también ministra para la Transición Ecológica y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre Doñana. «Estamos abochornados por estas mentiras reiteradas» y por el «manoseo» y la «utilización» que el Gobierno, dijo, está realizando del tema de Doñana, añadió Sémper. Teresa Ribera, en una entrevista concedida a 'El Periódico de España' publicada este lunes, explicó que hace unos días había mantenido un encuentro informal con Feijóo y que éste le había dicho que «no quería saber nada» de la cuestión, para remitirle acto seguido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para tratar el asunto. Ribera afirmó que había acudido a Feijóo «para pedirle ayuda». En un detalle sí hay coincidencia: Sémper señaló este lunes en rueda de prensa tras el comité de dirección del PP que «con quien tiene que hablar Ribera es con la Junta de Andalucía». Pero insistió en el desmentido de que se hubiera producido una conversación profunda o con detalles entre Feijóo y la vicepresidenta; a ojos de los populares el encuentro habría sido apenas un saludo. Fuentes del PP precisaron que se trató de un saludo de unos «dos segundos». Las mismas fuentes reconocieron que Feijóo pudo decirle a Ribera que hablase con la Junta, pero negaron que en ese breve saludo Feijóo afirmara que él no quería «saber nada». El intercambio, fuera del tenor que fuera, entre la vicepresidenta y el dirigente popular tuvo lugar antes del almuerzo que los Reyes ofrecieron al presidente brasileño, Lula da Silva, en el Palacio Real el 27 de abril. Ribera y Feijóo habrían coincidido en un pasillo. El conflicto entre los conservadores y el Gobierno a propósito de Doñana parte de la nueva ley de regadíos impulsada por el PP y Vox en el Parlamento andaluz y el impacto que ésta tendría en los humedales del parque natural.