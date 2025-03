El PP aconseja a Ábalos que «tire de la manta» porque «le van a dejar tirado»

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 26 de febrero 2024, 13:57 Comenta Compartir

El PP quiere exprimir al máximo el 'caso Koldo' y prepara ya toda su artillería contra Pedro Sánchez por una trama de corrupción que «hunde ... sus raíces» en Ferraz y la Moncloa, supera los 52 millones de euros en «adjudicaciones irregulares» y «mordidas» y por la que ya se han practicado una veintena de detenciones. Al principal partido de la oposición no le vale con el golpe encima de la mesa que dio este lunes el PSOE para evitar una hemorragia y exige «explicaciones» y «transparencia» por un caso, que ha tardado cuatro años en conocerse pero del que no tienen ninguna duda que el presidente del Gobierno tenía pleno conocimiento cuando cesó en julio de 2021 a José Luis Ábalos como titular de Transportes. «Las responsabilidades no terminan con su dimisión. Empiezan con ella», avisó el portavoz de los populares, Borja Sémper, que aconsejó al exministro que «tire de la manta y lo cuente todo» porque, auguró, sus compañeros «le van a dejar tirado».

La acusación de que Sánchez estaba al tanto de la trama corrupta se basa en las declaraciones de un abogado que, según avanzó 'El Confidencial', llegó a mandar media docena de cartas a la Moncloa en 2020 para advertir de supuestas irregularidades de la empresa que dirigía Koldo García en la venta de mascarillas a la administración central y a algún gobierno autonómico socialista en lo peor de la pandemia gracias a su proximidad a Ábalos. Los conservadores apuntan a que en el entorno del presidente del Gobierno «sabía que había una investigación judicial en marcha» y que Sánchez «mintió» cuando dijo que nunca recibió ningún tipo de investigación. Es más, creen que mantuvo al dirigente valenciano en las listas del PSOE el 23-Jpara asegurar su «aforamiento y para que callara». En la dirección del PP insisten en que los socialistas buscan «un cortafuegos» en torno al jefe del Ejecutivo, pero éste es «débil» porque resulta poco creíble que Sánchez no supiese nada de una trama cuyas «ramificaciones» llegan a varios territorios y cuyo «corazón» estaba en Ferraz. «Ábalos es la primera ficha pero no la última», subrayan en Génova, donde que apuntan al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como la siguiente pieza del puzle en caer al entender que «está tan imputado» como su predecesor en el cargo. «No es creíble que quien trajo a Koldo de Navarra y viajaba en coche con él y con el presidente no esté implicado», argumentó Sémper. Comisiones de investigación Los populares registraron este lunes una comisión de investigación en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta y donde podrán decidir el alcance de las comparecencias, que podrían incluir, en función de cómo avancen los acontecimientos, a Santos Cerdán, a los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; de Transporte, Óscar Puente y de Interio, Fernando Grande Marlaska, así como al exministro de Sanidad, Salvador Illa, a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y al propio presidente del Gobierno. La formación conservadora está estudiando además la creación de diferentes comisiones de investigación en aquellas comunidades implicadas en la compra de mascarillas a la empresa de García, como es el caso de Baleares y Canarias, y como reclaman también desde Vox. La formación de Santiago Abascal, que también ha decidido personarse en la causa como el PP, considera que los socialistas se han quedado corto al exigir «responsabilidades políticas» a Ábalos por su relación de proximidad con el que fuera su asesor y creen que debería extender estas exigencias a otras figuras, como Illa o Armengol cuyo Gobierno autonómico compró a la sociedad por la que intermediaba García mascarillas por valor de 3,7 millones. Una compra que pone en la picota a la tercera autoridad del Estado y que siembra las dudas en el PP sobre la comisión que los socialistas quieren abrir en el Congreso, máximecuando su máxima institución está salpicada. «No nos fiamos», admiten en Génova, reacios a respaldar su creación.

