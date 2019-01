Populares contra Ciudadanos Lo ocurrido el pasado año, tras el auge de Vox, condena a los dos partidos a la incertidumbre general Martes, 1 enero 2019, 22:52

El último año ha encaminado al Partido Popular por una senda de sorpresas e incertidumbres, conduciéndole a la moción de censura contra Rajoy a causa del 'caso Gürtel', y abocándole a su relevo por parte de Pablo Casado, hasta operar un cambio más que notable en su narrativa: ha pasado de reivindicarse como una alternativa eficaz en la gestión de los intereses del país a pretender ocupar un espacio netamente a la derecha del arco parlamentario. La pérdida del poder gubernamental le ha llevado, tras el auge de Vox en las autonómicas andaluzas, a idear su futuro en sintonía con esta organización y con Ciudadanos. Algo prácticamente impensable cuando Rajoy presidía el gobierno y el partido. La mutación ha sido demasiado repentina, tanto desde el punto de vista del comportamiento electoral como en cuanto al desconcierto que afecta a muchos de sus afiliados. De manera que no es fácil predecir cuál va a ser la evolución de los populares en un año condicionado por los comicios locales, autonómicos y europeos de mayo, y por la probabilidad de que Sánchez convoque las generales antes de que termine 2019. Los integrantes del PP contemplan con más escepticismo que entusiasmo la posibilidad de que el sesgo derechista con que Casado pretendería contener el crecimiento de Vox resulte efectivo, y no acabe debilitando sus propias opciones a favor de Santiago Abascal por un lado y de Albert Rivera por el otro. El hecho de que ni siquiera las dificultades que atraviesa el Gobierno estén permitiendo a este nuevo PP hacerse valer más que a través de su concurrencia de intereses con Ciudadanos y con Vox hace de la respuesta dada en Andalucía en la única fórmula hoy por hoy válida para el PP. Teniendo en cuenta siempre que le convierte en una opción dependiente de las otras dos; con la diferencia de que éstas están menos urgidas a alcanzar el poder de las instituciones. Por su parte, la formación que lidera Rivera ha experimentado su propia peripecia a lo largo de 2018. Desde ser la fuerza ascendente hasta ver cómo sus expectativas eran atenuadas tras la llegada de Sánchez a la Moncloa. Si el PP ha pasado de representar casi en exclusiva al centro-derecha español a tener que disputar su liderazgo, el partido de Rivera se ve obligado a sortear un sinfín de dificultades para preservar su vocación centrista, sin ninguna seguridad de que lo consiga finalmente. Mientras Casado anhela convertirse en un nuevo Aznar, capaz de refundar su partido hasta convertirlo en hegemónico en su cuadrante ideológico, el emergente Ciudadanos no tiene más remedio que operar tácticamente para salvar su propia autonomía en medio de la incertidumbre general.