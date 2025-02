Ponsatí lamenta que la presidenta de la Eurocámara no se haya pronunciado sobre su arresto

La exconsejera catalana de Educación, Clara Ponsatí, ha acudido este miércoles al Parlamento Europeo para explicar las condiciones en las que se dio su arresto ayer en Barcelona. La eurodiputada de Junts, sobre la que pesaba una orden de arresto nacional por desobediencia ... en relación al referéndum del 1-O, ha criticado que la presidenta de la Eurocámara «no se haya pronunciado todavía» sobre su detención. «Me parece lamentable que las autoridades del Parlamento Europeo no sean capaces de reaccionar cuando un eurodiputado es detenido ilegalmente», ha apuntado. Al inicio de la sesión plenaria, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado que Ponsatí ha pedido que la institución defienda su inmunidad europarlamentaria, un asunto que ya se ha remitido a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

La eurodiputada catalana, por su parte, ha aprovechado su turno de palabra en el pleno para señalar«el fracaso» de Metsola en la defensa de su inmunidad y de la independencia de la institución europea. «Ayer se me arrestó ilegalmente y le solicité que defendiera mi inmunidad. No recibí respuesta y hoy relega este caso a la Comisión de Asuntos Jurídicos», le ha afeado.

La eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, ha respondido a esta intervención que la democracia debe defenderse «ante aquellos que la atropellan y son prófugos de la justicia» y ha encomiado a los exconsejeros Ponsatí y Toni Comín, así como al expresidente catalán, Carles Puigdemont, que «dejen de venderse como víctimas». Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha pedido que la Eurocámara no se use para «montar un show político». Finalmente, Diana Riba i Giner, de los Verdes, ha asegurado que «es inaudito que un juez decrete un arresto por un delito que ni tan siquiera conlleva penas de cárcel». Además, ha exigido a la presidenta Metsola que defienda la inmunidad de Ponsatí y «pida a España que acate la legalidad judicial europea».

La eurodiputada catalana fue detenida en la tarde del martes, cuando paseaba por las calles de Barcelona en la que era su primera visita al país desde que huyera a Bruselas hace cinco años. El juez del Supremo Pablo Llarena acordó su libertad poco antes de las once de la noche del martes y la citó para declarar el próximo 24 de abril. «Parece que el juez tiene muchas ganas de hablar conmigo, yo no tantas», ha asegurado a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Europeo, sin especificar si acudirá o no a la cita judicial. Está previsto que Ponsatí intervenga en el pleno de la Eurocámara esta tarde.

La reforma del Código Penal hizo que se retirara el cargo de sedición a la política independentista y, actualmente, solo está imputada por un delito de desobediencia (que no implica penas de cárcel). Este cambio en su situación hizo que Ponsatí ya se planteara en enero una posible vuelta a Cataluña. «Mi intención es volver lo antes posible», aseguró entonces y deslizó que no se presentaría ante el Tribunal Supremo. «No reconozco las competencias de ese tribunal», dijo en declaraciones a Catalunya Ràdio