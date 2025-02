Feijóo carga contra el Ejecutivo por su «pasotismo» en la crisis El líder gallego no entiende que el Gobierno espere dos semanas para bajar los impuestos cuando «los españoles no llegan a fin de mes»

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 16 de marzo 2022, 14:23 | Actualizado 21:02h.

No cogerá el timón del PP hasta el próximo 1 de abril pero Alberto Núñez Feijóo actúa ya como líder de facto de la oposición. Y como tal arremetió este miercoles con dureza contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su «pasotismo» al no acometer una reforma fiscal urgente ante la grave situación económica y el encarecimiento de los productos básicos. «Los españoles no llegan a fin de mes», alertó en un acto en Santiago.

El todavía presidente de la Xunta no entiende que mientras otros países como Francia o Irlanda ya han adoptado medidas para contener los precios, el Gobierno aplace la decisión en espera de una respuesta europea. «No podemos esperar –lamentó– a que todos los problemas se solucionen en Bruselas».

Como ya hizo este lunes, Feijóo urgió a Sánchez a tomar medidas cuanto antes. Es más, cree que después de la declaración de La Palma, consensuada por todos los presidentes autonómicos y el Gobierno, debería haberlo hecho ya. Los ciudadanos, advirtió, no pueden esperar «dos o tres semanas» a que el Gobierno decida bajar los impuestos de la luz y los combustibles, porque «la situación económica es crítica y la social es grave».

Alberto Núñez Feijóo - Candidato a presidir el PP. «No podemos esperar a que todos los problemas solucionen en Bruselas. La situación económica es crítica y la social es grave»

El barón gallego está dispuesto a llegar a acuerdos con el Gobierno siempre que sean buenos para España y cree que un pacto para la recuperación puede serlo. Pero los populares no están dispuestos a entregar a Sánchez un cheque en blanco y reclaman uan bajada inmediata de los impuestos sobre el gas, la electricidad y los hidrocarburos. Piden también disminuir el gasto público burocrático y político de la Administración «para tapar los agujeros que estamos empezando a tener en las cuentas públicas».

Feijóo proseguirá este jueves su gira autonómica para presentar su proyecto a los afiliados en Asturias y Cantabria. El viernes hará un alto en el camino para asistir al funeral en Marín en memoria de las víctimas del hundimiento del pesquero Villa de Pitanxo como presidente de la Xunta. Un cargo que compaginará hasta que sea elegido presidente del PP. Entonces dejará de presidir el partido de Galicia y se hará una sucesión ordenada. «Es mejor renunciar a que te renuncien», aseguró este miércoles ante los militantes gallegos, en alusión a la salida forzada de Pablo Casado.

El PP pondrá las urnas el lunes para que los afiliados elijan a Feijóo pese a ser el único candidato Los militantes del PP refrenderán el lunes en las urnas a Alberto Núñez Feijóo. Todo, pese a ser el único candidato que aspira a la presidencia en las primarias del XX Congreso Nacional Extraordinario de Sevilla. «A Alberto Núñez Feijóo lo votarán los afiliados del PP el 21 de marzo en las urnas. Pido a todos los militantes que aún no lo hayan hecho que se inscriban ya en el proceso para votar», ha escrito el presidente del Comité Organizador del Congreso, Esteban González Pons. Desde el PP han comunicado que aunque sus estatutos «prevén la posibilidad de que, con una sola candidatura no sea necesaria la votación de los afiliados y sean los compromisarios quienes lo elijan en el Congreso», Feijóo ha solicitado al comité que «los afiliados inscritos puedan participar en el proceso de elección del nuevo presidente». Los afiliados están llamados a las urnas el próximo lunes, pero sólo podrán votar aquellos que se hayan inscrito previamente, un plazo que finalizó este miércoles. Al margen de la inscripción, sólo podrán participar en la votación aquellos adscritos al corriente de pago de las cuotas del partido.

