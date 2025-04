La Delegación del Gobierno en Euskadi saca a la exportavoz de los presos de ETA de los cursos con policías

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha suspendido el contrato que había firmado con la exportavoz Gestoras Pro Amnistía Aitziber Bañuelos Gañuza para ... que ésta impartiera a policías nacionales, guardias civiles y otros funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el País Vasco un curso de concienciación sobre la violencia contra la mujer.

La decisión del departamento que dirige Denis Itxaso se produjo solo horas después de que este periódico adelantara en exclusiva la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de que la exdirigente del colectivo en defensa de los presos de ETA que fue ilegalizado en diciembre de 2001 por su colaboración con la organización terrorista iba a dar a los funcionarios la formación académica denominada 'Violencias machistas: Breve contextualización. Tipologías. Acoso laboral y sexista en el ámbito laboral' va a ser impartida por Bañuelos.

La exdirigente de Gestoras, que nunca fue condenada, figura en la convocatoria remitida a los agentes por la Delegación del Gobierno en Euskadi, como «formadora en violencias machistas e implementación de la perspectiva de género en acompañamiento a víctimas en la UPV/EHU (Universidad del País Vasco)».

Al punto y final a la «colaboración» con Bañuelos, siguieron las inmediatas «disculpas» de Itxaso a las víctimas del terrorismo, «respecto a las cuales el Gobierno ha manifestado permanentemente su profundo respeto y la más alta consideración».

Según la nota distribuida por la Delegación, el SUP no se puso en contacto en ningún momento con el departamento para comunicarle el pasado de Bañuelos, por lo que este departamento no supo de su paso por Gestoras hasta este jueves. Responsables del sindicato, sin embargo, insistieron en que la Jefatura Superior De Policía Del País Vasco fue informada de esta circunstancia hace días para que, a su vez, trasladara el malestar de los agentes a la Delegación, que era quien había convocado el curso y tenía la capacidad de despedir a la exresponsable de Gestoras, tal y como ha hecho finalmente.

«Se ha obrado de buena fe en todo momento. Se ha recabado el consejo y asesoramiento de la Universidad del País Vasco para contar con una especialista que pudiese impartir cursos formativos al personal de la Administración General del Estado en los tres territorios vascos, si bien reconocemos no haber escrutado el historial de carácter político de la persona que se nos recomendó», reconoció Itxaso.

Y es que antes de dedicarse a su nueva labor profesional docente Bañuelos fue una destacada activista de la organización que acabó ilegalizada por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Al menos hasta dos años antes de que el magistrado proscribiera Gestoras, Bañuelos fue una de las caras más visibles de esa organización de solidaridad con los reclusos terroristas. Entre finales de agosto de 1997, apenas días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y diciembre de 1999, según consta en las hemerotecas, Bañuelos compareció en diversas ocasiones como portavoz de Gestoras, la organización histórica de la izquierda abertzale que hacía bandera de los derechos de los etarras en prisión. Aquellos años fueron los que desplegaron la teoría de la 'socialización del sufrimiento' lanzada por el entramado terrorista para amedrentar a cada vez más círculos sociales a los que identificaba como «enemigos de Euskal Herria». Ahí comenzó la primera ofensiva con asesinatos de representantes del PP y del PSOE, que paró durante la tregua de Lizarra para reanudarse después con aún más virulencia.

Huelga de hambre

Unos de los protagonismos más destacado en Gestoras Pro Amnistía que asumió la ahora profesora de la Universidad del País Vasco fue la de ejercer de portavoz del colectivo pro etarra en la Navidad de 1999 para apoyar la huelga de hambre en una cárcel francesa del exjefe de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'. Su trayectoria en Gestoras fue más extensa: entre otras intervenciones, en agosto de 1997 leyó un comunicado tras una marcha de familiares de presos en la que acusó al Gobierno de José María Aznar de mantener una actitud «fascista para aniquilar Euskadi»; en febrero de 1999 fue una de las responsables del señalamiento a fiscales por la dispersión de reclusos etarras; y en agosto de 1998 acusó al PP de promover una «política destructiva» en «la que todo vale contra Euskal Herria» agregando que, para ello, «se vale de verdugos políticos vestidos con toga como el juez Baltasar Garzón».

De acuerdo con la misiva que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, remitió el pasado 10 de mayo a los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la comunidad autónoma, los cursos impartidos por la exdirigente de la organización ilegalizada a los funcionarios de Interior se iban a llevar a cabo en la sede de las subdelegaciones del Gobierno central en Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Esa carta, a la que ha tenido acceso este periódico, explicaba que la formación se llevará a cabo en dos sesiones con una duración, de cuatro horas cada una de ellas, en horario de 9.00 a 13.00 horas. En Vizcaya la primera sesión ya tuvo lugar el pasado lunes y la segunda lo hará este jueves. En Guipúzcoa se repetirá los próximos 19 y 22 de junio y Bañuelos se desplazará a la Subdelegación del Ejecutivo central en Álava el 26 y el 29.

«Despropósito»

«Resulta un auténtico despropósito que la Delegación de Gobierno en el País Vasco haya designado para formar a policías y guardias civiles (entre otros funcionarios) a la que fuese portavoz de las Gestoras Pro Amnistía, estructura dependiente de ETA-EKIN desarticulada por la Policía Nacional e ilegalizada por la Audiencia Nacional a principios de la década de los 2000», denunció este jueves el SUP, cuyos responsables aseguran haber avisado sin éxito a Delegación del pasado de la profesora. «Como tantos otros, esta militante y activista ha sido durante años dinamizadora y participante habitual de las movilizaciones, manifiestos, comunicados de apoyo a los presos de ETA y cualquier otra iniciativa puesta en marcha contra el Estado desde la izquierda abertzale», recuerda el sindicato en su nota.

«Resulta difícil de entender que alguien públicamente lidera la defensa el apoyo a los miembros de una organización terrorista, asesinos y autores de un sinfín de delitos cometidos en la mayoría de los casos contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, tenga encaje alguno como formadora de trabajadores de la seguridad pública en materia de Derechos Humanos», zanjó el SUP, que calificó la designación de Bañuelos para dar clases a los policías de « ofensivo, vejatorio y humillación sin precedentes para los profesionales de la seguridad pública y demás trabajadores de la Administración Central del Estado». Y junto a todo ello, la central policial dice no entender además por qué la Delegación del Gobierno, y por segundo año consecutivo, se empeña en formar al «personal de la Administración General del Estado en Euskadi» en materia de violencia de género cuando esos funcionarios «carecen de competencias ni unidades especializadas en esta área» en esa comunidad autónoma.

«Este nuevo escándalo del Gobierno de Sánchez es el precio que pagan a Bildu por blanquear a terroristas», destacó por su parte el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz.