La Policía apunta a que «otros cargos políticos han ayudado y servido» a la trama de 'Tito Berni'

El presidente del PP canario se reunió con el mediador

El presidente del Partido Popular Canario y aspirante a la Presidencia insular, Manuel Domínguez, admite que mantuvo una serie de encuentros con Antonio Navarro Tacoronte. El dirigente autonómico señaló este miércoles que estas reuniones se produjeron cuando ejercía como alcalde del municipio tinerfeño de Los Realejos y que se iniciaron después de que el mediador contactase con él para informarle de supuestas maniobras políticas en su contra. «Quedé con un periodista local que vino acompañado por otra persona que resultó ser el señor Navarro, que no recordaba ni cómo se llamaba, y me dijo: 'Cuidado, porque hay alguien en el Cabildo de Tenerife que va a reventar Los Realejos'», explicó Domínguez. En el carrusel de entrevistas que ha concedido en los últimos días, el mediador ha mencionado distintas reuniones con el dirigente popular en las inmediaciones del Parlamento canario. Navarro Tacoronte apuntó al PP después de que la formación conservadora anunciase que se personará en la causa como acusación particular. «Si me pone una querella, vamos a sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos. Si me pone una querella, me tengo que defender», declaró. El mediador afirma que lleva realizando operaciones en las islas desde 2015, cuando gobernaban Coalición Canaria y el PP. A partir de 2019, cuando el PSOE se hizo con la Presidencia de las islas, comenzó a trabajar con los socialistas. Para Domínguez, el relacionarle con la red no tiene más objetivo que sacar «el ventilador» para ocultar las auténticas irregularidades, y circunscribe los encuentros en el mero interés de conocer quien quería perjudicarle a él y al municipio que gobernó desde 2011 hasta el pasado verano. Sea como fuere, el PSOE insular trata de aprovechar estos encuentros a modo de válvula de escape de un escándalo en el que es el principal señalado. Los socialistas exigen al PP que actúe con la misma contundencia que ellos, aseguran, han mostrado hasta ahora con los implicados en la trata de 'mordidas' y extorsión a ganaderos canarios.