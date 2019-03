Podemos vislumbra ya su tercer Vistalegre

¿Y los fichajes estrella para las generales?

Este lunes concluye el plazo para presentar ante la Junta Electoral Central las candidaturas para el Congreso y Senado. El PSOE ha colocado a todos sus ministros, salvo Nadia Calviño, como cabeza de lista. El PP ha presentado a su 'Messi' Cayetana Álvarez de Toledo como revulsivo en Cataluña. Ciudadanos a Marcos de Quinto, expresidente de Coca Cola en España. Y Vox ha pescado en el caladero militar con el fichaje de cuatro generales en la reserva. Podemos, de momento, solo cuenta con el regreso de la jueza Victoria Rosell, quien ya fue diputada tras las elecciones de diciembre de 2015 pero que no repitió en junio de 2016, después de que el Supremo abriese una causa contra ella tras una querella presentada por el exministro popular José Manuel Soria. La causa fue archivada y la magistrada ha decidido regresar a la Cámara baja.

Pablo Echenique dejó la puerta abierta el pasado lunes, tras la reunión de la ejecutiva del partido, a incorporaciones de renombre. Pero, a la espera de sorpresas de última hora, Podemos parece no repetir la estrategia que aplicó en 2015 y 2016. Los resultados de aquellos fichajes tampoco resultaron positivos. El general Julio Rodríguez no logró por dos ocasiones el acta de diputado, primero por Zaragoza y después por Almería. El juez Juan Pedro Yllanes, que renunció a presidir el tribunal del 'caso Nóos', llegó al Congreso, pero su apoyo a Íñigo Errejón le condenó al ostracismo. Diego Cañamero, líder de los jornaleros andaluces, apoyó a Iglesias en la batalla contra su exnúmero dos, pero ha decidido no concurrir a estas elecciones y volver al campo y su sindicato agrario.