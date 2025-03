El fiscal solicita para Medina una fianza de casi un millón de euros por las mascarillas

Javier Arias Lomo Lunes, 18 de abril 2022, 12:00 | Actualizado 23:42h. Comenta Compartir

El fiscal del caso de la presunta estafa de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, Luis Rodríguez Sol, solicitó hoy al juez imponer una fianza a Luis Medina Abascal «no inferior» a 891.227,067 euros. Una cuantía que sale del total que se le solicita por la comisión cobrada tras inflar el precio del material sanitario en marzo de 2020 (1,2 millones de euros), pero al que se le resta el valor de los bienes ya embargados –un yate cuyo valor ascendía a 325.515 euros que compró después– y las cuentas bancarias, donde se constató que solo tenía 274 euros.

Pero las del Ministerio Público no son las únicas medidas cautelares a las que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, debe atender en la causa que investiga la presunta estafa de Medina y su socio Alberto Luceño, cuya comisión fue de 5,1 millones. El propio Ayuntamiento de Madrid, personado en la investigación, también remitió al juzgado hoy un escrito en el que pedía rastrear «la existencia de otras cuentas corrientes» a nombre del hijo del duque de Feria y Nati Abascal, así como «bienes muebles o inmuebles inscritos en los diferentes registros públicos». Y que, una vez realizadas las pesquisas sobre su patrimonio, se proceda al embargo para «asegurar las responsabilidades pecuniarias (...) en la cuantía total de 1.140.927 euros». Una cantidad que incluiría el valor total de lo obtenido por Medina en perjuicio de las arcas públicas, 912.742 euros, y el resto del dinero en concepto de costas, 228.185 euros.

La defensa de Medina, por su parte, contraatacó por la tarde y pidió al juez expulsar al Consistorio de la causa. Esgrimen que si nadie en el Ayuntamiento les denunció entonces, no existe razón para hacerlo ahora. Una petición que se suma a la denuncia interpuesta, a título particular, por el abogado Fernando Pamos contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por no llevar ante los tribunales la presunta estafa.

PSOE y Podemos, como acusación particular, también solicitaron al juez nuevas medidas cautelares contra Medina. Los morados solicitaron requerir al empresario una «fianza suficiente en el plazo improrrogable de tres días» y, en el caso de no aportarla, «decretar el embargo de sus bienes».

Los socialistas se suman a esto último –el embargo de «todos los bienes que se encuentren»– y piden, además, investigar la posibilidad de que el empresario haga frente a las responsabilidades pecuniarias a través de la herencia de su abuela, cuyo reparto se dirime ahora mismo en un procedimiento judicial que hay abierto en un juzgado de Sevilla. El PSOE pide que, si Medina resulta finalmente ser beneficiario de dicha herencia, se «proceda al embargo preventivo» de la misma.

Asimismo, y ante el hecho de que vaciase sus cuentas bancarias después de tener constancia que estaba siendo investigado, ambas formaciones también solicitan al magistrado ampliar la investigación –en curso por estafa agravada, falsedad en documento y blanqueo de capitales– a un posible delito de alzamiento de bienes.

Respaldo a Almeida

Almeida, que sigue defendiendo que tanto él como el Ayuntamiento pertenecen a la parte damnificada en esta trama, vive desde que se hiciese pública la investigación sus horas más bajas al frente de la alcaldía. No obstante, y a pesar de la ofensiva total de la oposición, los populares sí que cierran filas con él. «No tengo ninguna duda sobre la honestidad de mis compañeros. Si la tuviera, lo diría. Como no la tengo, lo digo con igual de franqueza», afirmó hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Un apoyo expreso del líder popular que se produjo tras reprochar a Pedro Sánchez que «intente dar lecciones sobre honorabilidad teniendo a cuatro altos cargos imputados por la compra de material sanitario». Unas horas antes, el presidente del Gobierno había aludido al caso de las mascarillas para censurar el silencio del PP y asegurar que «el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción».

Temas

España