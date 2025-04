Podemos marca distancias con el proyecto Sumar de Díaz

cristian reino Barcelona Jueves, 19 de mayo 2022, 18:46 Comenta Compartir

El proyecto político que promueve Yolanda Díaz va cogiendo forma. La vicepresidenta del Gobierno ha registrado un nombre, Sumar, desde el que quiere articular una plataforma para liderar una candidatura que agrupe a toda las corrientes a la izquierda del PSOE. Díaz confirmó este jueves que el artefacto político arrancará tras las elecciones andaluzas y necesitará una puesta a punto de unos seis meses, el tiempo de maduración que la vicepresidenta requiere como «proceso de escucha» por todo el país para saber si es capaz de aglutinar a las fuerzas progresistas. «Cuando sumamos, no solo sumamos sino que multiplicamos como país y quiero sumar para que tengamos más democracia, más derechos fundamentales, más igualdad, más feminismo, más ecologismo, más empresas y trabajos decentes, más futuro en positivo para el país», resumió como ideario de la plataforma.

La presentación en sociedad de su iniciativa se produjo el pasado mes de noviembre en Valencia. Compartió un acto junto a la vicepresidenta de la Generalitat valenciana y dirigente de Compromís, Mónica Oltra; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la diputada de Ceuta Fatima Hamed Hossain.

Colau hizo coincidir este jueves en el mismo día el nacimiento de Sumar con el anuncio por su parte de que optará a un tercer mandato como alcaldesa de Barcelona. Una escenificación de que ambos proyectos van de la mano. La vicepresidenta del Gobierno afirmó que cuenta con la edil barcelonesa. «Sumemos también con Ada Colau», dijo. Ambas se han encargado desde hace meses de visualizar su sintonía política y también desde el punto de vista del discurso. «Me presento para ganar las próximas elecciones y para sumar el máximo de apoyos», afirmó este jueves Colau.

LAS REACCIONES: Yolanda Díaz - Vicepresidenta del Gobierno. «Cuando sumamos, multiplicamos para tener más democracia, más derechos, más igualdad, feminismo y ecologismo»

Ada Colau - Alcaldesa de Barcelona. «Me presento para ganar las próximas elecciones municipales de Barcelona y para sumar el máximo de apoyos»

Irene Montero - Ministra de Igualdad. «No conocía el nombre (Sumar). Vamos a sumar siempre al proceso de profundización democrática»

Teresa Rodríguez - Candidata de Adelante Andalucía. «Hay que sumar con cualquiera que defienda los intereses de las mayorías sociales, pero desde un espacio propio»

La tercera pata fundamental del proyecto de Díaz lo conforma Compromís. La formación valenciana se abrió este jueves a negociar «el qué y el cómo» para participan en la plataforma. La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que en los comicios andaluces concurre al margen de la coalición formada por Podemos, IU y Más País, también hizo un guiño a Díaz. «Observamos con interés» la iniciativa, si bien reivindicó una eventual alianza a incorporarse desde «un espacio propio».

Quien no acogió con entusiasmo la idea fue Podemos. Pablo Iglesias ungió a Yolanda Díaz como su sucesora, pero en cambio con el tiempo va distanciándose de ella. El alejamiento es mutuo. En la formación morada, mostraron una cierta frialdad al asegurar que no conocían la constitución de la asociación Sumar, lo que visualiza que las relaciones no son las más óptimas. En cualquier caso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que Podemos «va a sumar siempre» a cualquier proceso de profundización democrática y que, en su caso, aportará «hechos más que palabras».