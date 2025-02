Podemos amenaza con tumbar la 'ley Darias' si no asegura parar las privatizaciones sanitarias

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 19 de septiembre 2022, 20:05 Comenta Compartir

A tres días de que se vote en el Congreso, Podemos no puede garantizar voto en contra de las enmiendas a la totalidad de la ley de equidad sanitaria, conocida como 'ley Darias' y que está impulsada por el Gobierno. Los morados amenazan al PSOEcon tumbarla si no se comprometen a modificar el texto para que este garantice la reversión de las privatizaciones sanitarias que, a su juicio, no está suficientemente protegida en el texto original. «Debe haber límites reales y no solamente retóricos a la privatización del sistema de salud», explican fuentes del grupo parlamentario morado.

El Consejo de Ministros dio el visto bueno a la ley Darias en noviembre pasado, sin que hubiera un consenso previo entre los socios. Para que salga adelante, el Gobierno necesita que tanto PSOEcomo UnidasPodemos rechacen las cuatro enmiendas a las que se enfrenta esta ley en el Congreso. Ahora Podemos pide a su socio de coalición sentarse a negociar para salvar la norma in extremis, justo una semana después en la que ambos partidos han chocado por el tope a las hipotecas variables propuesto por los morados, y por los retrasos en la ley de vivienda y la derogación de la ley mordaza.

Sin embargo, en Ferraz intentan rebajar una vez más el ruido generado por esta cuestión. «Si algo ha dejado claro el PSOE es su capacidad de negociación y de lograr acuerdos en temas claves para la ciudadanía. Me gusta ceñirme a los hechos y esta legislatura hemos conseguido aprobar más de 160 iniciativas legislativas, lo que no es nada sencillo en un Parlamento con tanto partidos», aseguraba este lunes la ministra de Educación y portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, evitando el cuerpo a cuerpo.

El texto actual de la 'ley Darias' establece que solamente se podrán externalizar servicios en situaciones excepcionales, pero es precisamente la definición de «excepcionalidad» lo que irrita a Podemos, que ven un «coladero» al permitir, en su opinión, que cualquier comunidad autónoma «pueda seguir privatizando el sistema con la misma libertad que la que tiene en estos momentos».

Batalla legal

Fuentes del grupo parlamentario explicaron este lunes a este periódico que la normativa impulsada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no deroga la ley 15/1997 que impulsó el expresidente popular José María Aznar y que establece el marco para la externalización de servicios sanitarios. «La ley 15/1997 abrió la puerta a la privatización masiva de la sanidad pública y, desde entonces, en algunos territorios más que en otros, los procesos de privatización han avanzado imparables, deteriorando la calidad de la atención, precarizando a los profesionales, rompiendo la equidad del sistema», ahondan.

Esta batalla por los argumentos legales lleva incrustada en el seno del Consejo de Ministros desde antes de verano. Si este jueves los morados dejan caer la 'ley Darias' sería la segunda vez en la presente legislatura de Unidas Podemos no vota a favor de una norma que emana del Gobierno. Ya en mayo se abstuvieron en la votación de la ley audiovisual, que salió adelante gracias a otra abstención del PP.